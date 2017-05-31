Объявлены результаты конкурса ”Мастер удаленной работы 2017”

Общество Targa Töö Ühing, Elisa и PARE объявили сегодня список организаций, удостоившихся знака ”Мастера удаленной работы 2017” (Kaugtöö Tegija märg). Знаком отмечают фирмы, использующие различные возможности удаленной работы, значится в пресс-релизе.



По словам руководителя общества Targa Töö Ühing Аве Лаас, знак получили 50 организаций. ”Мы очень довольны многочисленным участием и нам приятно, что предпритиятия столь активно используют возможности удаленной работы”. Лаас добавила, что на получение знака претендовали организации различной направленности и масштаба — как государственного, так и третьего и частного сектора. ”Удаленная работа теперь в почете не только в ИТ-секторе — среди получивших знак фирм есть, например, страховые фирмы, рекрутинговые и консультационные компании, а также государственные учреждения и самоуправления. Я верю, что знак ”Мастера удаленной работы” в будущем даст работодателю преимущество на рынке труда”, — сказала Лаас. В состав жюри входили представителиобщества Targa Töö Ühing, Elisa Eesti и Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE.

По словам Кайи Теэмяги, руководителя по персоналу Elisa Eesti, основные возникающие вопросы организаций были связаны с различными препятствиями при выполнении рабочих задач, не позволяющими сотруднику работать за пределами офиса. ”Часто фирмы стоят перед вопросом, как избежать создания сотрудникам неравных условий и что предложить тем, чья работа привязана к определенному месту работы. В этом случае необходимо найти решение, как таким работникам предложить альтернативные возможности”. Вторая проблема связана с техническими решениями. ”Необходимо позаботиться о том, чтобы у сотрудника было хорошее интернет-соединение вне зависимости от того, где он выполняет свои должностные обязанности, доступ к необходимым рабочим программам и продуманные коммуникационные каналы, с помощью которых поддерживается связь”.

По оценке члена жюри знака ”Мастер удаленной работы” и руководителя Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE Ене Олле, важно следить за тем, чтобы сотрудник, работающий на удалении, не оставался в изоляции. ”Удаленная работа должна восприниматься не как крайняя мера, а как естесственная часть рабочего процесса, когда дистанционный сотрудник не чувствует себя оставленным в стороне от команды”, — подчеркнула Олле.

Предприятия, получившие знак:

Abrasiiv AS, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ, Anija Vallavalitsus, AS Inbank, AS Oilseeds Trade, Big Idea Group OÜ, BoostMe OÜ, Digifi Eesti OÜ, DPD Eesti AS, Eastman Specialties OÜ, Economy Hotel OÜ, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Noorsootöö Keskus, Elisa Eesti, ESTLEX OÜ, Evolution Gaming, Fujitsu Estonia, GoWorkaBit, Grant Thornton Baltic OÜ, Grid Group OÜ, Habicht OÜ, HR factory OÜ, IIZI Kindlustusmaakler AS, Infdot OÜ, Karsgemi OÜ, Kontaktikeskus OÜ, M.K. Rakennus NRT OÜ, Mercuri International Eesti OÜ, Microsoft Eesti, Omniva (Eesti Post AS), Päästeamet, Polarsol Oy Eesti filiaal,Põllumajandusamet, Proekspert AS, Projekt O2, Raintree Estonia OÜ, Riigi Tugiteenuste Keskus, Roche Eesti OÜ, SA Eesti Kontsert, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, SA Innove, SA Kiusamisvaba Kool, SA Vaata Maailma,Saue Vallavalitsus, Seesam Insurance AS, Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnollogia- ja arenduskeskus, Tartu Ekspress (Ajaleht OÜ), Tartu Keskkonnahariduse Keskus, TÜ Hea meelega.

Список получивших знак доступен на странице: smartwork.ee/kaugtootegija/. Все названные организации в дальнейшем могут использовать знак на своем сайте и других материалах. Право компании использовать знак можно проверить на сайте: smartwork.ee.

Претендовать на получение знака ”Мастера удаленной работы 2017” можно было в период с 2 по 21 мая. Для этого следовало заполнить анкету и описать форму используемой удаленной работы. В течение трех недель подачи своей кандидатуры можно было также спросить совет у лусших специалистов своего дела в лайв-чате карьерной страницы Elisa. Партнерами конкурса ”Мастера удаленной работы” являются Elisa Eesti и Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Между всеми участниками Elisa Eesti и Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE разыгрывало призы, которые помогут организовать процесс удаленной работы. Специальные премии были вручены фирмам, приславшим лучшие фотографии. Продвижение удаленной работы в Эстонии также поддерживает Microsoft.