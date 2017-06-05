05.06.2017, 12:15

Объявлены финалисты конкурса стипендий ”Талант будущего”


rus.delfi.ee
EST
Объявлены финалисты конкурса стипендий ”Талант будущего”
Maxima Eesti

Сегодня стали известны финалисты конкурса стипендий для одаренной молодёжи ”Талант будущего”. Жюри отобрало 12 финалистов из 313 кандидатов, а победителей объявят завтра, 6 июня на церемонии награждения в познавательном центре ”Энергия”, значится в пресс-релизе.

На проводимый в седьмой раз конкурс стипендий ”Талант будущего” поступило 313 заявок от учеников 5-12 классов со всей Эстонии. Певица и актриса Герли Падар, оценивавшая в этом году культурные таланты, подтвердила, что конкуренция среди участников была очень напряжённая. ”Несмотря на то, что мне доводилось бывать в жюри многих конкурсов, до сих пор мне не приходилось сталкиваться с таким сложным выбором. Среди кандидатов были сильные и интересные ребята, некоторые из которых талантливы даже в нескольких сферах”, — сказала Падар. Она добавила, что при выборе финалистов важную роль играли их цели на будущее и уже имеющиеся достижения. ”Школьников, выбранных в число лучших, отличало именно то, что они могли предъявить уже начатые или даже успешно проведённые проекты. Например, многие из них уже основали или присоединились к каком-то клубу по интересам, в котором они разделяют увлечённость своим хобби со сверстниками”.

По словам директора по связям с общественностью фирмы-организатора конкурса Maxima Eesti Кати Любобратец, нынешний конкурс можно считать успешным как с точки зрения количества участников, так и их уровня. ”Кандидаты в целом были очень способные, и это в свою очередь подтверждает, что в Эстонии есть много наставников, тренеров и учителей, которые умеют рассмотреть таланты и берут на себя заботу о развитии молодых дарований”, — пояснила Любобратец.

На протяжении многих лет самой популярной является спортивная категория, в которой из всех четырёх категорий было больше всего заявок и в этот раз, а именно треть от общего количества. Жёсткая конкуренция была и в культурной категории, за которой следовали предпринимательство и наука.

Научные таланты оценил физик и ведущий передачи ”Ракета69” Айгар Вайгу, а спортивные таланты — единственный в истории Эстонии олимпийский чемпион по баскетболу Тийт Сокк. Предприимчивые таланты выбрала главный редактор ETV+ Дарья Саар, культурные таланты — певица и актриса Герли Падар.

Победителей инициированного предприятием Maxima Eesti конкурса „Талант будущего — 2017” объявят уже во вторник в Познавательном центре „Энергия”. Победителя в каждой категории наградят стипендией размером в 1500 евро, а занявших вторые и третьи места соответственно стипендиями размером в 1000 и 500 евро.

Стипендиаты ”Талант будущего — 2017”:

КУЛЬТУРНЫЙ ТАЛАНТ

Дарина Носсова (Narva Keeltelütseum) — художница

Хели Кукк (Tapa Gümnaasium) — писательница

Яспер Кяаник (Jõhvi Gümnaasium) — кинохудожник

НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ

Даниил Вайно (Narva Keeltelütseum) — естественные науки и программирование

Эва-Мария Раудсепп (Tamsalu Gümnaasium) — роботика и умственный спорт

Брита Лахт (Saaremaa Ühisgümnaasium) — биохимия

СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ

Ли Лирисман (Tallinna Juudi kool) — карате

Аманда Ребека Падар (Miina Härma Gümnaasium) — бальные танцы

Кармен-Ли Тагамаа (Haapsalu Põhikool) — фехтование

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ТАЛАНТ

Антон Кирилов (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) — медийный активист

Кевин Рейзенбук (Hugo Treffneri Gümnaasium) — предпринимательство в сфере обработке разлагающихся отходов

Мерилин Аниярв (Tallinna Tehnikagümnaasium) — интеграция русскоязычной молодежи в жизнь Эстонии

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