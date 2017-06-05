Объявлены финалисты конкурса стипендий ”Талант будущего”

Сегодня стали известны финалисты конкурса стипендий для одаренной молодёжи ”Талант будущего”. Жюри отобрало 12 финалистов из 313 кандидатов, а победителей объявят завтра, 6 июня на церемонии награждения в познавательном центре ”Энергия”, значится в пресс-релизе.

На проводимый в седьмой раз конкурс стипендий ”Талант будущего” поступило 313 заявок от учеников 5-12 классов со всей Эстонии. Певица и актриса Герли Падар, оценивавшая в этом году культурные таланты, подтвердила, что конкуренция среди участников была очень напряжённая. ”Несмотря на то, что мне доводилось бывать в жюри многих конкурсов, до сих пор мне не приходилось сталкиваться с таким сложным выбором. Среди кандидатов были сильные и интересные ребята, некоторые из которых талантливы даже в нескольких сферах”, — сказала Падар. Она добавила, что при выборе финалистов важную роль играли их цели на будущее и уже имеющиеся достижения. ”Школьников, выбранных в число лучших, отличало именно то, что они могли предъявить уже начатые или даже успешно проведённые проекты. Например, многие из них уже основали или присоединились к каком-то клубу по интересам, в котором они разделяют увлечённость своим хобби со сверстниками”.

По словам директора по связям с общественностью фирмы-организатора конкурса Maxima Eesti Кати Любобратец, нынешний конкурс можно считать успешным как с точки зрения количества участников, так и их уровня. ”Кандидаты в целом были очень способные, и это в свою очередь подтверждает, что в Эстонии есть много наставников, тренеров и учителей, которые умеют рассмотреть таланты и берут на себя заботу о развитии молодых дарований”, — пояснила Любобратец.

На протяжении многих лет самой популярной является спортивная категория, в которой из всех четырёх категорий было больше всего заявок и в этот раз, а именно треть от общего количества. Жёсткая конкуренция была и в культурной категории, за которой следовали предпринимательство и наука.

Научные таланты оценил физик и ведущий передачи ”Ракета69” Айгар Вайгу, а спортивные таланты — единственный в истории Эстонии олимпийский чемпион по баскетболу Тийт Сокк. Предприимчивые таланты выбрала главный редактор ETV+ Дарья Саар, культурные таланты — певица и актриса Герли Падар.

Победителей инициированного предприятием Maxima Eesti конкурса „Талант будущего — 2017” объявят уже во вторник в Познавательном центре „Энергия”. Победителя в каждой категории наградят стипендией размером в 1500 евро, а занявших вторые и третьи места соответственно стипендиями размером в 1000 и 500 евро.

Стипендиаты ”Талант будущего — 2017”:

КУЛЬТУРНЫЙ ТАЛАНТ

Дарина Носсова (Narva Keeltelütseum) — художница

Хели Кукк (Tapa Gümnaasium) — писательница

Яспер Кяаник (Jõhvi Gümnaasium) — кинохудожник

НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ

Даниил Вайно (Narva Keeltelütseum) — естественные науки и программирование

Эва-Мария Раудсепп (Tamsalu Gümnaasium) — роботика и умственный спорт

Брита Лахт (Saaremaa Ühisgümnaasium) — биохимия

СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ

Ли Лирисман (Tallinna Juudi kool) — карате

Аманда Ребека Падар (Miina Härma Gümnaasium) — бальные танцы

Кармен-Ли Тагамаа (Haapsalu Põhikool) — фехтование

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ТАЛАНТ

Антон Кирилов (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) — медийный активист

Кевин Рейзенбук (Hugo Treffneri Gümnaasium) — предпринимательство в сфере обработке разлагающихся отходов

Мерилин Аниярв (Tallinna Tehnikagümnaasium) — интеграция русскоязычной молодежи в жизнь Эстонии