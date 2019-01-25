25.01.2019, 07:31

Объявление на портале CVKeskus: требуется гадалка по телефону. Работа на дому, зарплата — до 1500 евро. Пожилые и инвалиды приветствуются!

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Хелийз Немсицверидзе
Ольга Привалова
Редактор
EST 5
Tarot kaardid
Foto: Priit Simson

На портале CVKeskus имеется объявление о работе. Разыскивают предсказательницу для удаленной работы по телефону. Надо предсказывать будущее.


От кандидата требуются коммуникабельность, умение предсказывать и выслушивать. Однако, если какого-либо из этих навыков нет, можно обучиться в процессе работы.

Требуется владение государственным языком, владение русским приветствуется. Поскольку работать можно из дома, нужно иметь тихое место, где разговаривать по телефону и раскладывать карты.

Заработная плата — до 1 500 евро в месяц.

Maagia OÜ — фирма, которая ищет пополнение в свой коллектив, готова заключить договор только с FIE или OÜ.

Представитель фирмы Айвар Сильма сообщил, что интерес к объявлению — крайне высок. Он также добавил, что, поскольку это работа из дома, то подходит она, скорее, людям в годах, проживающим в сельской местности. Также Сильма призывает подавать заявки и людей с ограниченными возможностями. ”Это для людей, кому действительно очень нужна такая работа из дома”.

Журналист спросила, может ли она стать гадалкой. Сильма ответил, что, хотя каждому дан какой-то дар, некоторым от природы дано больше. Уже работающие в фирме гадалки не должны считывать информацию о будущем, так сказать, со лба. Для этих целей у них есть карты. ”Карты — это вспомогательное средство. К предсказательнице эта информация приходит посредством них”, — пояснил он.

Средний звонящий на линию Maagia OÜ — женщина средних лет, у которой имеются проблемы со здоровьем или в отношениях. Стоимость минуты разговора — 1,99 евро. Сильма подчеркнул, что эта цена по сравнению с конкурентами высока, однако, с течением времени вышло так, что клиентура все равно имеется.

По словам нашего собеседника, с предсказаниями он был связан еще с начала 90-х. Его нынешняя фирма Maagia OÜ была основана в 2016 году.

В год основания ее оборот составлял 84 411 евро. Рентабельность оборота по продаже — аж 25,7%. То есть данная бизнес-модель — очень выгодная.

Сам же Сильма в отношении прибыли предприятия весьма скромен. ”Доходность — относительна, мы не оперируем никакими крупными суммами, и если хочешь все же получать какой-то результат, надо рекламировать, а траты на рекламу высоки”.

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