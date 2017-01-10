Объявлен конкурс на реконструкцию транспортной развязки в Хааберсти со сроком представления заявок до 11 часов утра 20 февраля, сообщает Раэпресс. Заключение подрядного договора на строительство намечено на начало мая.

Реконструкция развязки включает дорожно-строительные работы, укладку водопроводных и канализационных трасс, линий связи, организацию уличного освещения, ландшафтную архитектуру, создание системы светофоров и управления ими, укладку газопроводов, создание таких сооружений, как виадук, туннели и опорные стены, а также другие работы, связанные с организацией движения.

Для пешеходов и велосипедистов пол улицей Эхитаяте должен быть создан 38-метровый, а под Палдиским шоссе — 54-метровый туннель, причем велосипедно-пешеходные дорожки будут отходить от развязки по всем направлениям. Срок готовности в основном 277-метрового виадука через перекресток, соединяющего две части Палдиского шоссе, и перспективного перекрестка на Палдиском шоссе на участке улиц Мыйза и Пикалийва, как отметил вице-мэр Калле Кландорф, — октябрь 2017 года, пешеходного туннеля под улицей Эхитаяте и отрезка улицы Раннамыйза до улицы Лыука — август 2018 года. Предстоит создать 70 тысяч квадратных метров проезжей части, около 17 тысяч квадратных метров дорожек для пешеходов и легкого транспорта и озеленение на площади 48 тысяч квадратных метров.

Стоимость всего этого определена в 19,7 миллиона евро, из которых 85% покрывается из Европейского фонда солидарности.