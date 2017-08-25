Объявилась обладательница рекордного джекпота лотереи Powerball в размере 758,7 млн долларов

Победительницей американской лотереи Powerball, выигравшей джекпот в размере 758,7 млн долларов, стала 53-летняя работница больницы в штате Массачусетс Мэвис Вонзик, передает АР.

Женщина признала, что всегда считала выигрыш в лотерею мечтой, которой не суждено сбыться. Победительница лотереи также рассказала, что уже позвонила в свою больницу, где проработала 32 года, и предупредила начальство, что ее могут не ждать на рабочем месте, передает "Интерфакс".

Выигрыш Вонзик стал самым большим лотерейным призом, когда-либо выигранным одним участником лотереи в США.

Любой человек, победивший в лотерее Powerball, имеет возможность выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять сразу всю сумму наличными, которая составит 443,3 млн долларов. Вонзик выбрала второй вариант. После уплаты налогов у нее останется 336 млн долларов.

Джекпот выпадает, когда номер купленного лотерейного билета совпадает со всеми пятью выигрышными номерами от 1 до 69, а также с числом Powerball, которое варьируется от 1 до 26.