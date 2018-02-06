Объясняем: почему нельзя поднимать ”дворники” на ночь

Полемика вокруг того, надо ли поднимать ”дворники”, оставляя машину стоять на морозе на ночь, не утихает, пишет портал Geenius.

Несмотря на некоторые преимущества этих действия (к утру дворники не замерзли и не прилипли к стеклу), на самом деле от этого больше вреда, чем пользы.

В работе дворников важно, чтобы во время очистки стекла они прилегали к нему максимально плотно, что обеспечивается пружиной. Поднятые на ночь дворники напрягают пружину в обратном направлении и вытягивают ее, в результате работа дворников ухудшается. В этом случае простой заменой дворников уже не обойтись: менять придется и рессорную систему.