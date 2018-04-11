Обвинения в мошенничестве в рамках Rail Baltic: правительству Ансипа были представлены ложные данные?

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд считает, что утверждения 400 общественных деятелей о том, что правительству Андруса Ансипа были представлены ложные факты об изменении решения по проекту строительства Rail Baltic, явно указывают на правовые нарушения, проанализировать которые должны правовая комиссия парламента, сообщается в пресс-релизе.

По словам Карилайда, такие обвинения, особенно если они касаются объекта государственной важности и больших инвестиций, нуждаются в тщательной проверке, что позволит либо опровергнуть обвинения, либо доказать.

”Если важные решения принимались тайно, на основе ложных утверждений, то эта деятельность уже подходит под расследование о мошенничестве, связанном с инвестициями в рамках пенитенциарного кодекса. Такие утверждения нельзя оставлять висеть в воздухе просто так”, — сказал он.

Политик добавил также, представленные письма и выдвинутые там обвинения возможно проверить в порядке парламентарного надзора и в случае необходимости сделать предложение о расследовании по соответствующим статьям закона.

”Столь важные вопросы следует со всей тщательностью рассмотреть в правовой комиссии, и чтобы разобраться во всем нужно пригласить как авторов письма, так и главное действующее лицо, то есть реформиста Андруса Ансипа”, — сказал Карилайд отметив также, что надеется на поддержку других партий в этом вопросе.