"Обслуживание лучше, чем в Эстонии". Россияне делают бизнес на санкционной продукции из Финляндии

В то же время в Петербурге возникла новая торговая отрасль — торговля санкционными продуктами. Владельцы магазинов под заказ привозят финские продукты и бытовые товары для своих клиентов, пишет yle.fi.

В Санкт-Петербурге, несмотря на действующие уже несколько лет санкции, повсюду можно увидеть рекламные щиты с финской продукцией. В крупных петербургских супермаркетах под финские товары зачастую отводят отдельные полки. В остальных российских городах ситуация иная — там финские товары не сыщешь днем с огнем.

- Мы обычно покупаем кофе, финский кофе на вкус лучше, чем тот, что продается у нас, — говорит Галина Зимина, которая время от времени и сама ездит в Финляндию за покупками. В любви к финским продуктам признается и Ирина Васильева.

- Качество лучше, особенно если речь идет о мясных полуфабрикатах, сырах и масле.

В то же время Ирина предпочитает покупать эти товары непосредственно в Финляндии, в Санкт-Петербурге с этим связаны сложности.

- Магазины, где эти товары можно купить, расположены далеко от моего дома, а специально только ради финской колбасы я туда не поеду, — улыбается Ирина.