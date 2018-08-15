15.08.2018, 14:20

"Обслуживание лучше, чем в Эстонии". Россияне делают бизнес на санкционной продукции из Финляндии

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rus.delfi.ee
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"Обслуживание лучше, чем в Эстонии". Россияне делают бизнес на санкционной продукции из Финляндии
Foto: OLGA MALTSEVA, AFP

Экономические санкции, действующие между Финляндией и Россией, влияют на доступность финских товаров в Санкт-Петербурге. На практике, введенные Россией контрсанкции, ограничивающие ввоз финской продукции, привели к исчезновению финского экспорта.

В то же время в Петербурге возникла новая торговая отрасль — торговля санкционными продуктами. Владельцы магазинов под заказ привозят финские продукты и бытовые товары для своих клиентов, пишет yle.fi.

В Санкт-Петербурге, несмотря на действующие уже несколько лет санкции, повсюду можно увидеть рекламные щиты с финской продукцией. В крупных петербургских супермаркетах под финские товары зачастую отводят отдельные полки. В остальных российских городах ситуация иная — там финские товары не сыщешь днем с огнем.

- Мы обычно покупаем кофе, финский кофе на вкус лучше, чем тот, что продается у нас, — говорит Галина Зимина, которая время от времени и сама ездит в Финляндию за покупками. В любви к финским продуктам признается и Ирина Васильева.

- Качество лучше, особенно если речь идет о мясных полуфабрикатах, сырах и масле.

В то же время Ирина предпочитает покупать эти товары непосредственно в Финляндии, в Санкт-Петербурге с этим связаны сложности.

- Магазины, где эти товары можно купить, расположены далеко от моего дома, а специально только ради финской колбасы я туда не поеду, — улыбается Ирина.

В Санкт-Петербурге также находится немало магазинчиков, которые продают ”санкционку”. Обычно это небольшие лавочки, расположенные в удалении от центра. Эти магазины также принимают заказы. Владелец раз в неделю ездит в Финляндию, чтобы привезти под заказ сыр, кофе и моющие средства для своих клиентов.

Ну а если заказать товар не удается, то можно воспользоваться услугами ”килобабушки” — женщины, которая за дополнительную плату провезет через границу разрешенные пять килограмм вожделенной ”санкционки”.

Торговцы подчас используют финский знак качества, ключ-флажок, также в мошеннических целях. Так, в разных районах Петербурга время от времени проводят ярмарки-распродажи, где якобы продают финские товары, такие, как одежду и обувь. Внимательный покупатель, однако, без труда поймет, что ему предлагают товар, изготовленный в Китае или Турции. Тем не менее, вещи раскупаются.

Ценится в России и финское качество услуг.

- На техосмотр я привожу машину в Финляндию, — рассказывает Виктор Михайлов из Пскова. — У вас обслуживание лучше, чем в Эстонии, а если сравнить с российским, то вообще небо и земля.

Tallinn Hockey weekend
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