"Обслуживание лучше, чем в Эстонии". Россияне делают бизнес на санкционной продукции из Финляндии

В Санкт-Петербурге также находится немало магазинчиков, которые продают ”санкционку”. Обычно это небольшие лавочки, расположенные в удалении от центра. Эти магазины также принимают заказы. Владелец раз в неделю ездит в Финляндию, чтобы привезти под заказ сыр, кофе и моющие средства для своих клиентов.
Ну а если заказать товар не удается, то можно воспользоваться услугами ”килобабушки” — женщины, которая за дополнительную плату провезет через границу разрешенные пять килограмм вожделенной ”санкционки”.
Торговцы подчас используют финский знак качества, ключ-флажок, также в мошеннических целях. Так, в разных районах Петербурга время от времени проводят ярмарки-распродажи, где якобы продают финские товары, такие, как одежду и обувь. Внимательный покупатель, однако, без труда поймет, что ему предлагают товар, изготовленный в Китае или Турции. Тем не менее, вещи раскупаются.
Ценится в России и финское качество услуг.
- На техосмотр я привожу машину в Финляндию, — рассказывает Виктор Михайлов из Пскова. — У вас обслуживание лучше, чем в Эстонии, а если сравнить с российским, то вообще небо и земля.