"Обслуживайте себя сами!" Недовольный клиент — о кассах самообслуживания Maxima

В редакцию написал эмоциональное письмо клиент Maxima. Он недоволен системой касс самообслуживания. Приводим письмо читателя в укороченном варианте".

"Я житель Сауэ, пишу о Saue Maxima. И, прежде всего, уже на доске — неверная информация. "Обслуживайте себя сами в кассах самообслуживания !" Должно там быть написано. С утра и вечером — час времени".

Ситуацию комментирует директор по торговле Maxima Eesti Марко Пыдер.

"Мы очень благодарны клиенту за обратную связь", — прокомментировал он и обещал разобраться в ситуации в том магазине.

"Нам очень жаль, что вызвали недовольство клиента; но кассы самообслуживания в магазинах — с целью ускорить процесс оплаты, и, конечно же, мы желаем снова видеть клиента в наших магазинах. Мы может со специалистами наших магазинов ознакомить его с кассами самообслуживания и помочь с современными технологиями, чтобы клиент в часы пик не стоял в очереди", — добавил он.