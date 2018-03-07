07.03.2018, 17:42

"Обслуживайте себя сами!" Недовольный клиент — о кассах самообслуживания Maxima

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комментарий магазина
rus.delfi.ee
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Maxima fikseerib 1000 toote hinna. Hinnad alla
Marko Põder.Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию написал эмоциональное письмо клиент Maxima. Он недоволен системой касс самообслуживания. Приводим письмо читателя в укороченном варианте".

"Я житель Сауэ, пишу о Saue Maxima. И, прежде всего, уже на доске — неверная информация. "Обслуживайте себя сами в кассах самообслуживания !" Должно там быть написано. С утра и вечером — час времени".

Ситуацию комментирует директор по торговле Maxima Eesti Марко Пыдер.
"Мы очень благодарны клиенту за обратную связь", — прокомментировал он и обещал разобраться в ситуации в том магазине.

"Нам очень жаль, что вызвали недовольство клиента; но кассы самообслуживания в магазинах — с целью ускорить процесс оплаты, и, конечно же, мы желаем снова видеть клиента в наших магазинах. Мы может со специалистами наших магазинов ознакомить его с кассами самообслуживания и помочь с современными технологиями, чтобы клиент в часы пик не стоял в очереди", — добавил он.

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