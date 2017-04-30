Обратная сторона WiFi: интернет есть, скорости нет

Руководитель службы технической поддержки клиентов телекоммуникационной компании Starman Дмитрий Згуро рассказывает о том, почему в домашней сети WiFi может падать скорость интернета и как этого избежать.

Несмотря на то, что основная доставка интернет сигнала в дома и квартиры осуществляется кабельным путем, люди начинают отвыкать от классического подключения посредством кабеля. Гораздо удобнее пользоваться устройствами посредством WiFi роутера, к которому не тянутся различные провода. Да и на мобильных телефонах, планшетах и на многих лаптопах попросту отсутствует возможность кабельного соединения с интернетом.

Однако при беспроводном соединении, помимо удобства и множестве плюсов, есть и обратная сторона медали. WiFi — это технология передачи данных, которая регламентируется определенными стандартами и правилами. Например строго регламентированы радиочастоты и мощность сигнала, которые допустимы для передачи данных по WiFi.

При всем богатстве выбора один канал на всех

Если говорить о слабых местах, то на первом месте окажется ограниченная мощность сигнала, которую нельзя просто взять и увеличить. Если кабельная линия используется одним конкретным клиентом, то радиочастоты — общие для всех. Тот же канал WiFi, что использует ваш роутер, безо всяких ограничений может использовать ваш сосед, а в большом многоквартирном доме таких пользователей в разы больше.

В густонаселенных районах жители гораздо чаще жалуются на плохую работу WiFi. Роутеры оснащены функцией автоматической смены частоты для случаев, когда используемый канал на данный момент слишком нагружен ”конкурентами”. Но проблема заключается в том, что смена канала работает по определенному алгоритму и очень часто, независимо от бренда оборудования, алгоритм этот у ”конкурентов” один и тот же.

К примеру, ваш роутер и роутеры ваших ближайших соседей по подъезду пользуются одной и той же частотой, скажем на шестом канале (всего их тринадцать в частотном диапазоне 2,4 Ггц). В какой-то момент канал перегружается и включается алгоритм, по которому все дружно переходят на одиннадцатый канал.

С одной стороны, алгоритм работает и пытается решить проблему перегруженности, с другой — ситуация не меняется и все устройства по-прежнему друг другу мешают. Особенно часто такое встречается в ситуациях, когда соседи используют одинаковые модели роутеров, что, к примеру, вполне закономерное явление при использовании услуг одного и того же провайдера.

Для решения этой проблемы есть система, которая наблюдает настройки клиентского оборудования и позволяет вживую перенастраивать алгоритм роутера, отслеживая и анализируя происходящее у соседей и выбирая более свободные частоты.

В помощь — более высокие частоты и несколько передатчиков

Для того, чтобы как можно меньше зависеть от соседских сетей, необходимо использовать более усовершенствованные WiFi роутеры, передающие радиосигнал на более высоких частотах в 5 Ггц. Конечно же, нельзя забывать, что для перехода в другой частотный диапазон клиентские устройства тоже должны поддерживать новый стандарт, иначе в переходе нет никакого смысла.

Компания Starman уже несколько лет при подключении интернет-пакетов, превышающих по скорости 50 Мбит/с, устанавливает WiFi устройства, поддерживающие оба частотных диапазона в 2,4 и 5 Ггц, и технологию передачи данных по нескольким каналам одновременно, что позволяет делать WiFi услугу более качественной.

Поскольку на более высоких частотах затухание сигнала гораздо выше, часто возникает необходимость в использовании нескольких WiFi передатчиков. Их правильное расположение в квартире — это неотъемлемая часть при планировании беспроводной сети.

Железобетон — враг сигнала

Есть и другие факторы, влияющие на скорость и качество WiFi. Например, беспроводной роутер будет всегда ”подстраиваться" по скорости к самому медленному устройству в сети, таким образом влияя на работу остальных сетевых соединений. Если вы строго решили выжать максимум из беспроводной сети, то избавьтесь от девайсов старшего поколения или, если это возможно, усовершенствуйте их сетевые приемники.

Другая причина, по которой сигнал попросту ”гаснет”, кроется в железобетонных стенах панельных домов. В идеале, при создании домашней сети WiFi между роутером и используемым интернет-оборудованием не должно быть никаких стен, если же это невозможно, то специфику стен необходимо учитывать.

Если WiFi роутер оснащен внешними антеннами, то при горизонтальном положении устройства антенны надо направлять строго вверх, так как они в большинстве случаев являются всенаправленными. Если антенны находятся внутри устройства, то важно как роутер расположен в пространстве, то есть, например, подвесив к стенке роутер, предназначенный для горизонтального расположения, вы обеспечите хорошим сигналом соседа сверху и снизу, но не себя. Также необходимо выбирать хорошо вентилируемое место, где бы роутер не перегревался. Например, не нужно ставить его в шкаф.

Существуют различные усилители сигнала, но в реальности они хоть и дают сигналу мощь, но при этом не обеспечивают качества передачи данных, то есть даже если при помощи усилителя показывается максимальная сила сигнала, интернет может по-прежнему толком не работать.

Для того, чтобы не ломать голову, куда пропадает скорость, да и просто в целях безопасности, WiFi сеть должна быть защищена паролем.

Несмотря на все нюансы, WiFi технология продолжает развиваться и обновлять скоростные максимумы. Этому способствует развитие кабельных технологий, а также рынок различных услуг. Например, мир интернет-вещей, который сейчас активно строится, будет преимущественно использовать беспроводные технологии, что неизменно сподвигнет разработчиков сделать WiFi более быстрым, качественным и защищенным.