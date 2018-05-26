26.05.2018, 17:53

Обратная сторона лета: все больше аварий с двухколесными средствами передвижения

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rus.delfi.ee
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Õnnetus jalgrattaga
Õnnetus jalgrattagaFoto: Delfi lugeja

Хорошая погода выводит на свежий воздух детей, катающихся на велосипедах и самокатах, наслаждающихся лесными тропами взрослых, а на дороги – водителей мопедов. К сожалению, вместе с появлением двухколесных средств передвижения приходят также и несчастные случаи.

”Летний велосипедный сезон наступил, и это видно также нашим специалистам по рассмотрению ущерба. Недавно наши специалисты занимались случаем, когда водитель автомобиля на нерегулируемом перекрестке наехал на велосипедиста, чьи травмы были настолько серьезными, что ему потребовалось больничное лечение. В таких несчастных случаях человеку требуется более длительное восстановительное лечение, чем обычно, и он должен отсутствовать на работе. К счастью, у данного велосипедиста был заключен страховой полис, и в период действия листа о нетрудоспособности мы будет платить пострадавшему возмещение, равное дневному заработку, чтобы восстановление прошло без проблем”, — сказала менеджер отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден.

По словам страховщика, в летний сезон двухколесных средств передвижения большинство несчастных случаев происходит на пешеходных переходах, лесных дорогах, а также с детьми по дороге домой или в школу.

Во имя более безопасного лета водителям автомобилей, велосипедистам и водителям мопедов стоит именно сейчас повторить правила безопасного дорожного движения.

Несчастные случаи происходят и на пешеходном переходе.

Статистика последних недель снова показывает, что, к сожалению, несчастные случаи происходят также на пешеходных переходах, где, например, спешащие в школу или домой дети пересекают дорогу на самокатах и велосипедах, предварительно не остановившись.

”Закон о дорожном движении хотя и разрешает велосипедисту пересекать по пешеходному переходу проезжую часть, но в таком случае у велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе нет права приоритета по отношению к водителю автомобиля, за исключением случая, если велосипедист пересекает по пешеходному переходу проезжую часть, на которую водитель автомобиля поворачивает”, — подчеркнула Гильден.

По словам страховщика, внимание детей норовит рассеяться именно по окончании учебного дня, и на это указывает также статистика — половина несчастных случаев, зарегистрированных за сутки и произошедших при участии детей возрастом до 15 лет, приходится именно на вторую половину дня.

ТОП

”Поскольку двухколесные транспортные средства имеют право делить проезжую часть с автомобилями, то водителям автомобилей следует быть летом особенно внимательными и учитывать велосипедистов и водителей мопедов, а также оставлять им безопасное пространство для движения”, — отметила эксперт.

Помимо внимательности водителей автомобилей количество несчастных случаев поможет уменьшить также то, если все родители со своими детьми время от времени будут обсуждать опасные места, находящиеся по дороге в школу или домой, разъяснять правила дорожного движения и важность безопасного снаряжения и научат устанавливать зрительную связь с водителем автомобиля.

Снаряжение безопасности имеет первостепенную важность

Если велосипедист решил ехать по тротуару, то ему обязательно следует учитывать пешеходов, не угрожать им и не препятствовать. Также велосипедист должен вблизи пешехода ехать с тем же темпом, с каким идет пешеход. Приближаясь к месту пересечения с проезжей частью или заезжая во двор, следует уменьшить скорость и убедиться в безопасности ситуации. Из-за забора или изгороди велосипедист может остаться для водителя автомобиля незамеченным, и столкновение, произошедшее даже на малой скорости, может окончиться для велосипедиста серьезными травмами.

”Дорожное движение делает безопасным, прежде всего, снаряжение безопасности, в которое у велосипеда входят мерцающая в темноте белая фара впереди и красная сзади, а также желтый или белый светоотражатель с обеих сторон, по крайней мере, одного колеса. Хотя каска в Эстонии необязательна, но этот маленький помощник помогает спасти жизни и должен входить в снаряжение велосипедиста любого возраста”, — подчеркнула Гильден.

С поздней весны до осени водителям автомобилей следует обязательно учитывать также водителей мопедов и мотоциклистов. Для безопасного дорожного движения важно сохранять порядочную дистанцию с двухколесными транспортными средствами. Поскольку водителя мопеда не защищает металлический корпус, водители должны всегда носить каску, соблюдать правила дорожного движения и во имя лучшей видимости носить жилет неонового цвета.

По словам Гильден, важнее всего в дорожном движении считаться друг с другом и принудительно не требовать права приоритета. Если же водитель автомобиля и велосипедист или водитель мопеда встречаются друг с другом на дороге, то каждый знает, кто в случае аварии получит более тяжелые повреждения.

”Соблюдая правила дорожного движения и считаясь друг с другом, мы все можем внести вклад в создании культуры безопасного дорожного движения”, — уверена страховщик.

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