Обратная сторона лета: все больше аварий с двухколесными средствами передвижения

Несчастные случаи происходят и на пешеходном переходе.

Статистика последних недель снова показывает, что, к сожалению, несчастные случаи происходят также на пешеходных переходах, где, например, спешащие в школу или домой дети пересекают дорогу на самокатах и велосипедах, предварительно не остановившись.

”Закон о дорожном движении хотя и разрешает велосипедисту пересекать по пешеходному переходу проезжую часть, но в таком случае у велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе нет права приоритета по отношению к водителю автомобиля, за исключением случая, если велосипедист пересекает по пешеходному переходу проезжую часть, на которую водитель автомобиля поворачивает”, — подчеркнула Гильден.

По словам страховщика, внимание детей норовит рассеяться именно по окончании учебного дня, и на это указывает также статистика — половина несчастных случаев, зарегистрированных за сутки и произошедших при участии детей возрастом до 15 лет, приходится именно на вторую половину дня.

”Поскольку двухколесные транспортные средства имеют право делить проезжую часть с автомобилями, то водителям автомобилей следует быть летом особенно внимательными и учитывать велосипедистов и водителей мопедов, а также оставлять им безопасное пространство для движения”, — отметила эксперт.

Помимо внимательности водителей автомобилей количество несчастных случаев поможет уменьшить также то, если все родители со своими детьми время от времени будут обсуждать опасные места, находящиеся по дороге в школу или домой, разъяснять правила дорожного движения и важность безопасного снаряжения и научат устанавливать зрительную связь с водителем автомобиля.

Снаряжение безопасности имеет первостепенную важность

Если велосипедист решил ехать по тротуару, то ему обязательно следует учитывать пешеходов, не угрожать им и не препятствовать. Также велосипедист должен вблизи пешехода ехать с тем же темпом, с каким идет пешеход. Приближаясь к месту пересечения с проезжей частью или заезжая во двор, следует уменьшить скорость и убедиться в безопасности ситуации. Из-за забора или изгороди велосипедист может остаться для водителя автомобиля незамеченным, и столкновение, произошедшее даже на малой скорости, может окончиться для велосипедиста серьезными травмами.

”Дорожное движение делает безопасным, прежде всего, снаряжение безопасности, в которое у велосипеда входят мерцающая в темноте белая фара впереди и красная сзади, а также желтый или белый светоотражатель с обеих сторон, по крайней мере, одного колеса. Хотя каска в Эстонии необязательна, но этот маленький помощник помогает спасти жизни и должен входить в снаряжение велосипедиста любого возраста”, — подчеркнула Гильден.

С поздней весны до осени водителям автомобилей следует обязательно учитывать также водителей мопедов и мотоциклистов. Для безопасного дорожного движения важно сохранять порядочную дистанцию с двухколесными транспортными средствами. Поскольку водителя мопеда не защищает металлический корпус, водители должны всегда носить каску, соблюдать правила дорожного движения и во имя лучшей видимости носить жилет неонового цвета.

По словам Гильден, важнее всего в дорожном движении считаться друг с другом и принудительно не требовать права приоритета. Если же водитель автомобиля и велосипедист или водитель мопеда встречаются друг с другом на дороге, то каждый знает, кто в случае аварии получит более тяжелые повреждения.