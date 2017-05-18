Оборот владельца ресторанов McDonald’s в Европе за прошедший год составил более 200 млн евро

Оборот мальтийского предприятия Premier Capital, владеющего ресторанами McDonald’s в шести странах Европы, за прошедший год составил более 200 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом, оборот увеличился более чем в два раза, толчком этому послужил и выход на рынок Румынии в январе 2016 года.

В прошлом году состоящая из 7000 членов команда Premier Capital в общей сложности обслужила 105 миллионов посетителей в странах Балтии, Греции, Мальте и Румынии, что превышает результаты предыдущих лет.

В 2016 году предприятие заработало 21,2 миллиона евро операционной прибыли. После инвестиционных доходов и финансовых расходов группа зарегистрировала 16,5 миллионов евро дохода до налогообложения. Нетто-имущество группы в 2016 году достигло 41,6 миллионов евро. Кроме того, в предыдущем году Premier Capital'ом были выпущены публичные облигации на сумму 65 миллионов евро. Облигации зарегистрированы на Рынке ценных бумаг Мальты.

С расширением на рынок Румынии портфель Premier Capital пополнился на 67 ресторанов. Кроме того, открылось по одному ресторану в Греции и Мальте, и два — в Румынии. Обновились три ресторана в Румынии и два в Прибалтике.

На сегодняшний день перспективы для бизнеса предприятия на всех рынках являются положительными. В странах Балтии, Мальте и Румынии McDonald’s по-прежнему является лидером рынка ресторанного сектора, доля рынка и количество посетителей непрерывно растут благодаря усовершенствованному обслуживанию клиентов. В прошлом году Premier Capital успешно увеличил свою долю рынка в Греции, несмотря на сильную конкуренцию с местными и международными товарными знаками, а также на вызовы в экономической среде.

В этом году Premier Capital открыл в Греции один ресторан в Салониках, в течение года портфель всей группы пополнится еще на девять ресторанов.

”Этот год был очень положительным”, — рассказывает исполнительный директор Premier Capital Виктор Тедеско. ”На всех наших рынках есть место для роста, и мы усердно работаем над тем, чтобы расширяться и обслуживать еще больше посетителей. Сейчас мы заняты амбициозной инвестиционный программой, с помощью которой мы откроем новые рестораны и обновим уже существующие. Для нас важно принести инновации во все наши рестораны и предлагать посетителям еще больше вариантов выбора и возможностей. Все это было бы невозможным без нашего опытного руководства и преданной команды, которые каждый день доказывают непоколебимую увлеченность брендом. Вместе они дают подтверждение тому, что Premier Capital имеет светлое будущее”, — поделился Тедеско.