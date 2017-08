Оборот Viimsi Keskus за полгода достиг примерно 13 миллионов евро

Брутто-оборот Viimsi Keskus за полгода вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув примерно 13 миллионов евро. За первую половину 2017 года центр посетили около 870 000 раз, совершив более 910 000 покупок. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество посещений и покупок увеличилось, соответственно, на 6% и 7%, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS Пеэтера Кютта, результаты центра и на второй год деятельности демонстрируют уверенный рост. ”Во все более жесткой конкурентной среде мы наблюдаем, что для повседневных дел люди начинают отдавать предпочтение компактным местным торговым центрам с богатым ассортиментом, где можно быстро приобрести качественные товары и услуги”, — добавил Кютт.

По словам Кютта, интерес потребителей особенно заметно вырос в отношении качественных продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, и именно поэтому центр постоянно пополняет ассортимент экологичных товаров и товаров для гурманов. ”Наряду с известными торговыми марками в Viimsi Keskus представлен и ряд местных предприятий, вносящих разнообразие в ассортимент товаров и услуг”, — уточнил Кютт.

Центр активно участвует в жизни местной общины, постоянно сотрудничая с различными кружками по интересам. Также в торговом центре проходят концерты, презентации книг и другие мероприятия для всех и каждого.

Viimsi Keskus — это открывшийся в 2015 году торговый центр, где на площади около 14 000 м2 действуют 40 магазинов, заведений питания и обслуживания. Возле центра расположена парковка на 300 мест. В течение первого года деятельности (с августа 2015 года по август 2016 года) центр посетили более 1,7 миллиона раз и совершили в нем более 1,7 миллиона покупок. Брутто-оборот центра за первый год работы составил около 24 миллионов евро.

В концерн Tallinna Kaubamaja Grupp AS (http://www.tkmgroup.ee) помимо Viimsi Keskus входят Kaubamaja AS, Selver AS, Selver Latvia SIA, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный прошедший аудит доход от продаж концерна составил 598,4 миллиона евро, а чистая прибыль 25,7 миллиона евро. С 1996 года акции предприятия котируются на Таллиннской бирже. В 2016 году на предприятиях концерна работали в среднем 4 079 человек.