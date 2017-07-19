Оборот Valio в Эстонии вырос до 93 миллионов евро

Оборот Valio в Эстонии за 2016 год вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув в конце года показателя 93,3 миллиона евро, сказано в пресс-релизе предприятия.

По словам исполнительного директора Valio Майдо Соловьёва, основными факторами роста являются популярность продуктов на Балтийском рынке и успех сыра Forte на экспортных рынках. ”В том году мы представили на рынке греческий йогурт Alma, который был очень тепло встречен как у нас, так и за рубежом. Хорошо зарекомендовали себя также обновленные линейки PROfeel и прочие новинки”, — рассказал Соловьёв.

В общей сложности в 2016 году Valio закупило на фермах Эстонии 180 тонн сырого молока, заплатив за каждую тонну в среднем 245,26 евро.

По словам Соловьёва, в прошлом году доход предприятия составил на одну пятую меньше, чем в 2015 году. ”Так как цены на сырье росли быстрее, чем цены на прилавках, то доходность по сравнению с прошлым годом немного снизилась. Тем не менее, мы считаем 3,65 миллиона евро прибыли вполне удовлетворительным результатом”, — отметил Соловьёв.

По его словам, каждый год Valio инвестирует 4% от оборота в новые разработки и обновления технологий.

”В этом году мы инвестировали примерно четыре миллиона евро, большую часть составила инвестиция в котел для плавленого сыра Viola и в упаковочную линию для Выруского завода по производству сыра”, — сказал Соловьёв.