15.10.2018, 10:20

Оборот Tere и Farmi Piimatööstus за 9 месяцев достиг 82,2 млн евро


rus.delfi.ee
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Tere piimatööstus
Tere piimatööstusFoto: Sven Arbet

Оборот Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS за 9 месяцев увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,2% или на 2,6 млн евро, и достиг 82,2 млн евро. 20% от общего оборота составляет экспорт.

”Развитие предприятий идет по плану, и мы движемся в нужном темпе”, — подтвердила председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Катре Кываск. ”По данным исследовательской фирмы Nielsen, доля Tere и Farmi Piimatööstus на рынке свежей молочной продукции в Эстонии составляет примерно 40%, поэтому мы по-прежнему являемся лидерами. За первые 9 месяцев этого года мы увеличили экспорт, попали на инновационный стенд на крупнейшей в Европе пищевой ярмарке SIAL с 4 продуктами и заняли первое место в рейтинге самых конкурентоспособных пищевых предприятий в Эстонии, согласно исследованию, проведенному Торгово-Промышленной палатой”.

По словам Катре Кываск, они продолжают вести активную деятельность на местном рынке, где основными задачами можно считать повышение эффективности производства и развитие продукции, однако фокус постепенно смещается на экспортные рынки. ”Подписанный недавно договор о сотрудничестве с японским предприятием Marubeni перевел нас в т.н высшую лигу и подтвердил качество продукции, и мы надеемся, что это даст нам новые возможности для продажи биржевых товаров commodity. Кроме того, в третьем квартале, помимо поставок нашим крупнейшим экспортным партнерам в Финляндии и в Латвии, мы начали поставку продуктов в крупнейшую торговую сеть Швеции ICA”, — рассказала Кываск. ”На данный момент продукцию Tere и Farmi можно найти в 15 странах по всему миру, в том числе и биржевые товары как в Северной Африке, так и в Южной Европе”.

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