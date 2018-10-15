Оборот Tere и Farmi Piimatööstus за 9 месяцев достиг 82,2 млн евро

По словам Катре Кываск, они продолжают вести активную деятельность на местном рынке, где основными задачами можно считать повышение эффективности производства и развитие продукции, однако фокус постепенно смещается на экспортные рынки. ”Подписанный недавно договор о сотрудничестве с японским предприятием Marubeni перевел нас в т.н высшую лигу и подтвердил качество продукции, и мы надеемся, что это даст нам новые возможности для продажи биржевых товаров commodity. Кроме того, в третьем квартале, помимо поставок нашим крупнейшим экспортным партнерам в Финляндии и в Латвии, мы начали поставку продуктов в крупнейшую торговую сеть Швеции ICA”, — рассказала Кываск. ”На данный момент продукцию Tere и Farmi можно найти в 15 странах по всему миру, в том числе и биржевые товары как в Северной Африке, так и в Южной Европе”.