Оборот Tallinna Kaubamaja Grupp за первый квартал вырос на 10%

Консолидированный неаудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за I квартал достиг 150,7 миллиона евро, и по сравнению с прошлым годом это означает рост в размере 10,1%. Объем дохода от продаж увеличился в наиболее важных сферах деятельности, прибыль до налогообложения группы за первые три месяца по сравнению с показателями годичной давности увеличилась примерно на одну пятую часть, составив 6,1 миллиона евро.

«Результатами за первый квартал мы можем быть довольны. Успех обеспечили хорошо спланированные маркетинговые кампании, продуманный ассортимент товаров, умелое управление запасами и своевременно сделанные инвестиции», – сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп. Хорошим результатам способствовали популярные среди клиентов интернет-магазины Kaubamaja и Selver. Интернет-магазин Selver в первом квартале увеличил продажи в 1,6 раза.

«По-прежнему радует и хорошее положение дел в сегменте торговли автомобилями, устойчивая тенденция к покупке именно новых автомобилей. За успехом продаж KIA в действительности стоят все страны Балтии, эти автомобили хорошо приняли не только в Эстонии, но и в Латвии и Литве», – сказал Пуусепп. Самой популярной моделью стала KIA Sportage – ее продажам способствовали успешные маркетинговые кампании.

Говоря о перспективах группы, Пуусепп сослался на серьезные планы по расширению сети Selver. Весной откроются Tähesaju и Balti Jaama Turu Selver, летом Sepapaja Selver в технополисе Ülemiste, а осенью – Kristiine Kotka Tervisemaja Selver и Laagri Selver. В центре внимания по-прежнему остаются разработки, связанные с интернет-магазинами предприятий, входящих в группу.

Консолидированный доход от продаж супермаркетов Selver за I квартал 2017 года составил 99,6 миллиона евро, что на 7,3% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Консолидированная прибыль до налогообложения сегмента супермаркетов в I квартале 2017 года составила 2,8 миллиона евро; рост по сравнению с показателями годичной давности составил 0,3 миллиона евро. В сеть магазинов Selver входит 47 магазинов, занимающих 89,6 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Доход от продаж за три первых месяца 2017 года в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 23,0 миллиона евро, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 4,0%. Прибыль до налогообложения сегмента универмагов Kaubamaja за первый квартал 2017 года составила 0,1 миллиона евро, что на 0,2 миллиона евро лучше прошлогоднего результата.

Доход от продаж в сегменте концерна, занимающемся торговлей автомобилями, в первом квартале 2017 года составил 24,2 миллиона евро. Доход от продаж по сравнению с прошлым годом вырос на 32,9%, в том числе доход от продаж KIA увеличился на 56,7%. За первые три месяца года было продано 1116 новых транспортных средств. Прибыль до налогообложения за первый квартал 2017 года в данном сегменте составила 1,2 миллиона евро, на 0,8 миллиона евро превысив прибыль за такой же период прошлого года.

Доход от продаж в обувных магазинах группы в I квартале 2017 года составил 2,6 миллиона евро, и это на 7,9% больше, чем результат того же периода прошлого года. Убыток за квартал составил 0,8 миллиона евро, этот показатель на 0,3 миллиона евро слабее прошлогоднего результата.

Доход от продаж вне группы в коммерческом сегменте недвижимости за I квартал 2017 года составил 1,2 миллиона евро, оставшись по сравнению с минувшим годом на том же уровне. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости в I квартале 2017 года составила 2,9 миллиона евро, что на 4,4% лучше, чем результат такого же периода прошлого года.