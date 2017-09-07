Оборот латвийской косметической фирмы Madara превысил 3,5 млн евро

Оборот производителя косметики Madara Cosmetics в первой половине 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 37,9% до 3,59 млн евро, сообщил член правления и совладелец предприятия Улдис Илтнерс.

Прибыль компании до уплаты налогов в первой половине 2017 года выросла в 2,5 раза — до 810 000 евро.

"Успешные результаты объясняются активными действиями на экспортных рынках и приступившим к работе в полном режиме производством в Марупе. Сейчас свыше 2/3 общего оборота экспортируем на зарубежные рынки, преимущественно концентрируемся на рынках Скандинавии и западной Европы", — отметил Илтнерс.

Самый стремительный прирост объемов реализации продукции Madara Cosmetics произошел во Франции, Португалии, Финляндии и Эстонии.

С учетом результатов первого полугодия, в Madara Cosmetics прогнозирует, что в этом году оборот предприятия увеличится на 30%. В 2016 году оборот Madara Cosmetics 5,545 млн евро, а прибыль — 791 850 евро.