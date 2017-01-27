Оборот Elisa увеличился в прошлом году на 4,2%

Elisa закончила прошлый год на подъеме, увеличив оборот на 4,2% по сравнению с позапрошлым годом. Оборот компании в 2016 году составил 99,33 млн евро, а в 2015 году — 95,36 млн евро.

Прибыль Elisa до вычета издержек (EBITDA) составила в прошлом году 32,1% (31,85 млн евро), а в позапрошлом году — 31,3% (29,8 млн евро). Соответственно, рост EBITDA за год составил 6,9%.

По словам председателя правления Elisa Сами Сеппянена, в прошлом году компания Elisa показала впечатляющий результат. ”Нашей целью является самый быстрый рост в телекоммуникационном секторе, и мы вполне преуспели в этом, — заявил Сами Сеппянен. — Elisa уже шесть лет подряд опережает остальных операторов в Эстонии по обороту, прибыльности и количеству клиентов. В настоящее время мы лидируем в стране по числу частных клиентов и пользователей разговорной карты. Стабильно увеличивается и количество потребителей мобильного интернета в нашей сети 4G”.

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Руководитель Elisa отмечает, что одним из приоритетов деятельности компании является обеспечение удовлетворенности клиентов. ”Именно для этого в течение двух последних лет мы инвестировали десятки миллионов евро в развитие сети мобильного интернета, внедрив при этом и ряд новых и перспективных услуг”, — пояснил Сами Сеппянен. Ассортимент Elisa пополнился смарт-страховкой, облачным офисом, виртуальной библиотекой Elisa Raamat, платежным решением Google Play, Mobiil-ID и др.

Сами Сеппянен добавил, что в прошлом году 4G-интернетом воспользовалось 73% подключенных к услугам обмена данными клиентов Elisa, причем объемы потребления данных увеличились в несколько раз. ”Быть онлайн для наших клиентов совершенно естественно, и мы стараемся обеспечивать бесперебойное и скоростное соединение, чтобы можно было спокойно работать и всячески развлекаться онлайн”, — сказал руководитель Elisa.

Сетевые инвестиции окупились сторицей: согласно результатам опроса, проведенного независимой исследовательской фирмой Socio, в прошлом году клиенты Elisa рекомендовали мобильный интернет-доступ увереннее прежнего — соответствующий индекс повысился на 7 пунктов.

В течение прошлого года Elisa усовершенствовала свою сеть обмена данными, добавив и модернизировав почти 500 базовых станций. В течение 2016 года Elisa возвела в разных регионах Эстонии 328 новых базовых станций и модернизировала 161 существующую базовую станцию. При установке новых базовых станций Elisa исходила из важности конкретных мест для клиентов, наличия в округе общественно важных учреждений и маршрутов повседневного передвижения.