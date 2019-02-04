04.02.2019, 11:52

Оборот Amserv Grupp составил 157 млн евро, а чистая прибыль — около 2 млн евро

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rus.delfi.ee
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Amserv annab hübriidautod Kalevile ja Felixile
Amserv annab hübriidautod Kalevile ja FelixileFoto: Ilmar Saabas

В минувшем году оборот Amserv Grupp по первоначальным неаудитированным данным вырос до 157 млн евро (+7%), а чистая прибыль — почти до 2 млн евро (+27%), сообщает предприятие.

В наступившем году в фокусе внимания остаются структурные изменения предприятия, которые вызваны необходимостью совершенствования внутренних рабочих процессов — особо выделена важная цель по росту качества обслуживания клиентов, что необходимо поднять на еще более высокий уровень.

По словам исполнительного руководителя Amserv Grupp Рене Варека, прошедший год характеризует небольшой рост всего авторынка. ”Если в первые восемь месяцев года были отмечены ростом всего авторынка Европы, то в конце года этой тенденции уже не было. Причина этого, прежде всего, в новом расчете выбросов и изменении стандарта измерений (WLTP), что потребовало времени для прихода на рынок автомобилей, отвечающих новым требованиям”, — пояснил Варек. Несмотря на низкий рост рынка, одному из крупнейших продавцов автомобилей удалось заметно нарастить как оборот, так и чистую прибыль.

В 2018 году в Эстонии впервые на учет были поставлены 30 247 личных и коммерческих автомобилей, что на 1108 больше, чем годом ранее. Amserv Eesti реализовал 3453 новых автомобиля, что на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. Варек также для примера показал данные латвийского авторынка, где в минувшем году на учет встали 17 717 личных и коммерческих автомобилей, и доля Amserv составила всего 2229 автомобилей — т. е. более чем на 10% больше, чем годом ранее. ”В итоге нам удалось в Эстонии сохранить рыночную долю в 11,5%, что сравнимо с показателем прошлого года, а в Латвии наша доля рынка ощутимо выросла, достигнув 12,5% от всего рынка”, — отметил Варек. Подержанных автомобилей в Эстонии и Латвии предприятие продало 2279 штук.

Говоря о планах этого года, Варек отметил, что предприятие хочет сконцентрироваться на обслуживании клиентов. ”Понятное дело, что надеемся на рост рынка и в этом ключе мы особое внимание уделяем нашему качеству обслуживания клиентов, чтобы поднять его на еще более высокий уровень”, — пояснил Варек, по словам которого предприятие запустило немало проектов по развитию, связанных как раз с обслуживанием клиентов.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 11 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel, Hyundai и Peugeot. Треть эстонских покупателей новых машин предпочитают именно эти автомобильные бренды. В Amserv трудятся около 450 человек.

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