Оборот Amserv Grupp составил 157 млн евро, а чистая прибыль — около 2 млн евро

В 2018 году в Эстонии впервые на учет были поставлены 30 247 личных и коммерческих автомобилей, что на 1108 больше, чем годом ранее. Amserv Eesti реализовал 3453 новых автомобиля, что на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом. Варек также для примера показал данные латвийского авторынка, где в минувшем году на учет встали 17 717 личных и коммерческих автомобилей, и доля Amserv составила всего 2229 автомобилей — т. е. более чем на 10% больше, чем годом ранее. ”В итоге нам удалось в Эстонии сохранить рыночную долю в 11,5%, что сравнимо с показателем прошлого года, а в Латвии наша доля рынка ощутимо выросла, достигнув 12,5% от всего рынка”, — отметил Варек. Подержанных автомобилей в Эстонии и Латвии предприятие продало 2279 штук.

Говоря о планах этого года, Варек отметил, что предприятие хочет сконцентрироваться на обслуживании клиентов. ”Понятное дело, что надеемся на рост рынка и в этом ключе мы особое внимание уделяем нашему качеству обслуживания клиентов, чтобы поднять его на еще более высокий уровень”, — пояснил Варек, по словам которого предприятие запустило немало проектов по развитию, связанных как раз с обслуживанием клиентов.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 11 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel, Hyundai и Peugeot. Треть эстонских покупателей новых машин предпочитают именно эти автомобильные бренды. В Amserv трудятся около 450 человек.