Обновленным приложением Eesti Energia теперь могут пользоваться и бизнес-клиенты

Концерн Eesti Energia обновил свое мобильное предложение и предлагает теперь возможность отслеживать потребление электроэнергии и бизнес-клиентам, сообщается в пресс-релизе. С помощью обновления всем клиентам стало еще проще анализировать свои потребительские привычки и планировать потребление электроэнергии, уменьшая таким образом счет за электричество.

”Частные клиенты Eesti Energia уже пару лет имеют возможность пользоваться мобильным приложением, а число активных пользователей приближается на сегодняшний день к 20 000. Мы постоянно занимаемся разработкой новых возможностей, чтобы мобильное приложение приносило еще больше пользы”, — сказал руководитель продажи энергии Eesti Energia на рынке Эстонии Яак Йыги. ”Проведенное недавно исследование показало, что бизнес-клиенты тоже заинтересованы в возможностях, которые предлагает приложение. Теперь весь функционал, который прежде был доступен только частным клиентам, доступен и для них тоже”.

Поскольку вся Эстония уже переведена на почасовые электросчетчики удаленного считывания, потребители электроэнергии могут планировать свое потребление, исходя из рыночной цены на электроэнергию. Приложение показывает, какой будет биржевая цена на электроэнергию на следующий день, и пользователь может планировать свое потребление, запланировав, например, включение бытовых приборов на то время, когда цена будет самой выгодной.

”Каждый сэкономленный при потреблении киловатт-час оказывает прямое влияние на счет за электроэнергию. Приблизительное влияние снижения потребления электричества на счет может составлять до 10-20%. Приложение является полезным помощником в управлении своим потреблением”, — пояснил Йыги.

Мобильное приложение Eesti Energia характеризуют простота, ясность и дружелюбность к пользователю. Любой пользователь может добавить на стартовую страницу приложения подходящую для него информацию: например, свое потребление электроэнергии, текущее состояние счета и биржевую цену электроэнергии.

”Отобразить на стартовой странице все зарегистрированные на свое имя места потребления могут как частные, так и бизнес-клиенты. Таким образом можно быстро и удобно получить в одном месте обзор потребления электроэнергии и счетов всех своих домохозяйств и предприятий”, — добавил Йыги.

В обновленном приложении можно с точностью до часа посмотреть, как потребление электроэнергии меняется во времени и сравнить свое потребление за неделю, месяц или год. Пользователь точно видит, какое влияние на его счет оказывает, например, увеличение числа членов домохозяйства, более энергоэффективная бытовая техника или начало отопительного сезона.

Инновационным приложением могут пользоваться все частные и бизнес-клиенты Eesti Energia. Бизнес-клиенты могут входить в приложение с помощью Mobiil-ID, а частные клиенты — также по номеру ссылки и личному коду.