14.04.2018, 16:55

Обновите пароль роутера, иначе можете потерять деньги!


rus.delfi.ee
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Обновите пароль роутера, иначе можете потерять деньги!
(Foto: tootja)

Многие эстонские предприятия недавно понесли материальный ущерб из-за того, что не поменяли пароль роутера мобильного интернета.

Преступники могут использовать роутеры мобильного интернета (3G, 4G) с ненастроенной SIM-картой, то есть защищенные паролем производителя по умолчанию, например, для заказа SMS-кредитов, платы за парковку или заказа других платных услуг.

Полиция рекомендует всем людям, не только предприятиям, поменять первоначальный пароль роутеров на новый. Неважно, установил его техник какого-либо оператора связи или какой-нибудь разбирающийся в смарт-устройствах близкий человек.

Для изменения пароля выясните IP-адрес (gateway) роутера, который представляет собой ряд цифр и точек, и используйте его в адресной строке браузера как обычный адрес веб-сайта.

Имя пользователя и пароль по умолчанию зависят от производителя и модели, их можно увидеть в руководстве или зачастую быстро погуглив.

У роутера мобильной передачи данных также может быть отдельное приложение для изменения данных.

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