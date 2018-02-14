Обнародована зарплата, которую получал в прошлому году средний эстонец

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году средний эстонец зарабатывал 1098 евро брутто в месяц, в то время как, по данным Департамента статистики, эта цифра в третьем квартале составляла 1201 евро.
Такая разница вызвана тем, что, во-первых, в случае с налоговой речь идет не о средней зарплате, а о всех связанных с трудовыми отношениями выплатах, касающихся человека.
Во-вторых, налоговый департамент использует кассовый метод учета, департамент статистики — учет по факту возникновения. В-третьих, департаменты пользуются разными системами учета работников, трудящихся с частичной занятностью.