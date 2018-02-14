14.02.2018, 09:30

Обнародована зарплата, которую получал в прошлому году средний эстонец

 (60)
rus.delfi.ee
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Обнародована зарплата, которую получал в прошлому году средний эстонец
Foto: Madis Veltman

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году средний эстонец зарабатывал 1098 евро брутто в месяц, в то время как, по данным Департамента статистики, эта цифра в третьем квартале составляла 1201 евро.

Такая разница вызвана тем, что, во-первых, в случае с налоговой речь идет не о средней зарплате, а о всех связанных с трудовыми отношениями выплатах, касающихся человека.

Во-вторых, налоговый департамент использует кассовый метод учета, департамент статистики — учет по факту возникновения. В-третьих, департаменты пользуются разными системами учета работников, трудящихся с частичной занятностью.

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