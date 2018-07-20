Обманутая в Индии бизнесвумен: почетный консул Эстонии на помощь людям не спешит

В статье также называется товар, хотя Нелли Осадолор заявляет, что это ее коммерческая тайна. Женщина потребовала от индийского издания, чтобы они удалили название товара из своей сетевой версии. Так и было сделано. Через своего адвоката она также попросила, чтобы ее коммерческие тайны из индийского издания не реферировала и газета Eesti Ekspress. В противном случае женщина пообещала подать на газету в суд.

”В статье приведены все коммерческие тайны клиента: имена поставщиков, их местоположение, цены и т.д. Обнародование такой информации перед эстонскими конкурентами принесет клиенту экономический ущерб. Клиент был обманут в Индии местным предпринимателем, но дело еще рассматривается. Из индийских СМИ статья уже удалена по просьбе клиента. Реферирование и публикация этой статьи в Эстонии ни для кого не представляет интереса”, — пишет адвокат Саар (или Осадолор) Аннели Ааб в редакцию Eesti Ekspress.

Осадолор обратилась за помощью как к послу Индии Вани Рао, так и к работающему в Бангалоре почетному консулу Эстонии. ”Зачем Эстонии консул в Бангалоре, если он не спешит помогать людям. Я попросила его о помощи, а он ответил, что не будет соваться в коммерческие споры. Это ведь глупо!” — ругается Осадолор. — Он мог бы сделать всего один звонок в полицию, и к делу начали бы относиться серьезнее. А он запостил всю свою домашнюю страницу своими фотографиями”.

Осадолор рассказывает Eesti Ekspress, что занимается в Индии экспортом, а в Нью-Дели у нее рекрутинговая компания Euroindian Hospitality & Wellness. За пять лет через эту компанию 300 человек из Эстонии получили работу в пятизвездочных отелях Индии. В 2016 году женщина решила, что также может отправлять работников на заводы, конвейеры и в рестораны Непала.

Какой урок эстонка извлекла из истории с мошенничеством в Бангалоре? ”История научила меня тому, что со слабыми нервами в Индии бизнес вести не получится. Очень редко дела оказываются такими, какими кажутся. По всей видимости, эстонцы это поняли еще на примере истории с судовыми охранниками”, — говорит Осадолор.

В 2010 году газета Eesti Ekspress писала о большой ссоре Нелли Саар с ее бывшими деловыми партнерами Пирет Ильвер-Утсал и Маарьей Мыттус, с которыми у нее был чулочно-носочный бизнес. Знаменитого продавца носков Sokisahtel окружали криминальные дела, жесткие обвинения, судебные запреты на приближение и т.п.

В 2016 году принадлежащая Осадолор фирма Inelli Holding занималась продажей итальянского шоколада эстонским театрам и концертным домам, а также экспортом и импортом аксессуаров между Италией и Индией.