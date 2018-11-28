Обман потребителей! В говяжьем фарше пяти эстонских производителей нашли то, что не указано в составе

Из-за поступившего сообщения VTA провел в сентябре и октябре целенаправленную проверку. В ходе надзора взяли пробы фарша 20 производителей. Целью проверки было установить, использовано ли в фарше, согласно маркировке, содержащем говядину, и мясо птицы, которое не отражено на этикетке.

В случае нарушения, когда продукт содержит мясо птицы, хотя на маркировке отсутствует информация об этом, речь идет о фальсификации пищевого продукта. Фальсификацию обнаружили у пяти предприятий: Lepiku lihatööstus в Рапла, Vecordia vorstitööstus в Йыгева, Kaasiku lihatööstus в Харьюмаа, ABC1 в Ляэне-Вирумаа и Talika MEAT lihatööstus в Тарту.

По словам заместителя генерального директора VTA Олева Калда, речь идет о значительном нарушении. "Фальсификация пищевого продукта и оборот фальсифицированного продукта запрещены", — говорит он. По той причине, что фальсификация — не редкое явление в Европе, VTA проводит проверки на основании рисков или сообщений.

Департамент сделал предписания производителям фарша, у которых обнаружили вышеупомянутое нарушение, и начинает производство о проступке, чтобы наказать фальсификаторов пищевых продуктов. Нарушение предъявленных к продуктам требований юридическим лицом на основании Закона о пищевой продукции наказывается денежным штрафом.

В данном случае фальсификация пищевого продукта не представляла опасности для здоровья людей.