15.01.2019, 20:35

Облик торгового центра Kristiine обещают изменить до неузнаваемости


rus.delfi.ee
EST 6
Облик торгового центра Kristiine обещают изменить до неузнаваемости
Citycon

Сегодня начались работы по обновлению фасада торгового центра Kristiine со стороны улицы Эндла, в результате чего он приобретет современный облик. Также в Kristiine откроется т.н. улица кафе.

Совсем недавно были завершены внутренние отделочные работы. До марта главный вход в ТЦ будет располагаться на прежнем месте, позже его перенесут на 50 метров ближе к заправке.

”Kristiine — один из самых популярных торговых центров Таллинна, мы рады, что сможем сделать его еще красивее. Несмотря на то, что со стороны Эндла идут достаточно масштабные строительные работы, все магазины и центры обслуживания Kristiine продолжат работать в обычном режиме”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсавахт.

Помимо этого, рядом со входом в торговый центр со стороны улицы Эндла расположатся восемь кафе с совершенно новой концепцией — предлагающие качественное питание по доступным ценам кафе будут объединены под торговой маркой — Kristiine Road. Общая площадь Kristiine Road займет более 1000 квадратных метров.

”Вскоре мы надеемся открыть и другие места общественного питания, которые понравятся нашим посетителям. Могу заверить, то клиентов Kristiine ждет много приятных сюрпризов”, — добавила Метсавахт.

Работы по обновлению фасада Kristiine продлятся до осени. В обновленном торговом центре будет 15 различных кафе и ресторанов. Вместе с развлекательными центрами они займут 12% всей площади универмага.

Торговый центр Kristiine был открыт в 1999 году. Впервые здание было расширено в ходе реконструкции в 2002 году, в результате чего появилось 17 000 квадратных метров новой площади. Позже, в 2010, году площадь торгового центра увеличилась еще на 13 600 квадратных метров.

На более, чем 43 700 квадратных метрах торговой площади Kristiine расположено более 170 торговых точек. Среди них примерно 100 магазинов, торгующих модными брендами, и 10 кафе и ресторанов. В день торговый центр посещают порядка 20 тысяч человек.

Компания Citycon — собственник, оператор и девелопер торговых центров в Северных странах. Вместе с торговым центром Kristiine, Citycon принадлежит в общей сложности 41 торговый центр в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании и Эстонии.

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