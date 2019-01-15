Облик торгового центра Kristiine обещают изменить до неузнаваемости

Совсем недавно были завершены внутренние отделочные работы. До марта главный вход в ТЦ будет располагаться на прежнем месте, позже его перенесут на 50 метров ближе к заправке.

”Kristiine — один из самых популярных торговых центров Таллинна, мы рады, что сможем сделать его еще красивее. Несмотря на то, что со стороны Эндла идут достаточно масштабные строительные работы, все магазины и центры обслуживания Kristiine продолжат работать в обычном режиме”, — сказала руководитель Citycon Eesti Хелен Метсавахт.

Помимо этого, рядом со входом в торговый центр со стороны улицы Эндла расположатся восемь кафе с совершенно новой концепцией — предлагающие качественное питание по доступным ценам кафе будут объединены под торговой маркой — Kristiine Road. Общая площадь Kristiine Road займет более 1000 квадратных метров.

”Вскоре мы надеемся открыть и другие места общественного питания, которые понравятся нашим посетителям. Могу заверить, то клиентов Kristiine ждет много приятных сюрпризов”, — добавила Метсавахт.

Работы по обновлению фасада Kristiine продлятся до осени. В обновленном торговом центре будет 15 различных кафе и ресторанов. Вместе с развлекательными центрами они займут 12% всей площади универмага.