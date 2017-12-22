Облигации для олигархов: к чему приведет репатриация капиталов РФ

Президент Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле 21 декабря объявил о своей поддержке плана по возвращению средств крупного бизнеса на Родину — для этого в следующем году будут выпущены специальные валютные гособлигации. Какие риски для российской экономики несет новый план "спасения олигархов"?

Путин сказал, что дал поручение определить параметры и условия выпуска валютных государственных облигаций для российских инвесторов, которые хотят вернуть деньги в Россию. Это может быть связано с ожидающимся в феврале ужесточением санкций США и попытками российских бизнесменов обезопасить себя.

Агентство Рейтер в начале декабре сообщило об идее выпустить внутренние облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы желающим репатриировать капитал в Россию больший доход по сравнению с банковскими депозитами и анонимность. Речь идет о сумме примерно в 3 млрд долларов, уточняла газета "Ведомости" со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока правительства.

Какой будет объем выпуска и его параметры, официально не сообщалось. Министр финансов Антон Силуанов сказал после встречи Путина и бизнеса, что возможность по возвращению капитала будет создана в рамках имеющейся программы государственных внешних заимствований, передавал Интерфакс.

В пятницу на съезде партии "Единая Россия" Силуанов уточнил, что это будут обычные евробонды, для выпуска которых будет использована российская инфраструктуру — это российские банки-организаторы и Национальный расчетный депозитарий. Приоритет при продаже этих бумаг, по словам министра, будет отдан российским инвесторам, но часть бумаг будет продана и квалифицированным иностранным инвесторам.

Силуанов также допустил возможность увеличения выпуска евроблигаций в случае высокого спроса. "У нас есть такое право: сокращать внутренние заимствования и увеличивать евробонды. 3 млрд долларов у нас в бюджете предусмотрены, также в бюджете предусмотрено право менять размер, увеличивать одни [выпуски] и уменьшать другие", — цитирует Силуанова РБК.

Русская служба Би-би-си разбиралась, будет ли у плана спасения бизнесменов, которые могут попасть под американские санкции, влияние на экономику.

Вероятность долгового кризиса

Россия может увеличить валютный долг. И платить за него тоже надо будет в валюте. То есть в случае кризиса простым "включением печатного станка" обойтись не удастся.

"Одно дело — когда вы занимаете в национальной валюте. Этот долг в случае чего всегда можно покрыть за счет эмиссии центрального банка. Если вы занимаете в иностранной валюте, то и погашать вам его придется в иностранной валюте. И мы часто видели ситуации, когда развивающиеся страны попадали в разного рода долговые кризисы, так как свои обязательства в иностранной валюте они не могли покрыть в силу недостаточного объема золотовалютных резервов", — сказал главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

При этом он оговаривается, что риски такого плана достаточно небольшие. И могут реализоваться в случае, к примеру, сильного падения цен на нефть или нового мирового кризиса. "Если объем облигаций будет достаточно большой, то могут быть определенные проблемы", — сказал Девятов.

Рост расходов государства

"Выпуск новых облигаций может привести к росту ставок на долговом рынке. Если это будет "компенсация", то ставки могут быть нерыночными. И в этом случае могут вырасти ставки и по рублевым облигациям. А значит и расходы государства на обслуживание долга", — говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

"Если не будет раскрываться владелец или обязательства в иностранной валюте будут со ставкой выше, чем по депозитам, это очень странно, — говорит главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Олег Кузьмин. — Это фактически будет означать, что налогоплательщики будут нести риск того, что кто-то из-за санкций решил вернуть капитал и вложить его в такой инструмент. Для бюджета возрастет стоимость всего обслуживания, в конечном итоге это ударит по простым гражданам".

Он добавляет, что для репатриации капиталов существующие инструменты уже предоставляют все возможности. Новый инструмент "разумный", полагает Кузьмин. — Вопрос в том, как это все будет оформлено, а исходя из этого уже будут преимущества или риски".

Кузьмин считает, что на курс рубля это не повлияет. "Для курса может быть какие-то краткосрочные колебания, но в целом это нейтральные операции", — сказал он.