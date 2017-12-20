Обещающий открытие счета онлайн Coop Pank получил за неделю более 800 новых клиентов

Представивший на прошлой неделе возможность электронного открытия счета Coop Pank резко увеличил приток клиентов — за неделю после банк получил более 800 новых клиентов, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, активность клиентов и первые отзывы показывают, что возможность открытия счета онлайн существенно оживляет конкуренцию на рынке банковских услуг Эстонии. ”Теперь сменить банк для клиента проще простого — Coop Pank позволяет открыть счет всего за несколько минут, не приходя в банковское отделение. Впервые клиент совершенно не зависит от времени суток или дня недели”, — пояснил Ринк.

Всего на прошлой неделе к Coop Pank присоединились 805 новых клиентов, 529 из которых воспользовались возможностью открытия счета онлайн. С начала года к Coop Pank присоединились 4800 клиентов, т.е. даже до представления возможности открытия счета онлайн еженедельно в банке открывали порядка 100 расчетных счетов.

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