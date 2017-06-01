01.06.2017, 14:20

Обещающий чудесное похудение продавец биодобавок склоняет людей к голоданию


Риво Вески
Риво Вески
EST
Обещающий чудесное похудение продавец биодобавок склоняет людей к голоданию
Facebooki grupis üritatakse selliste piltidega tõendada, et Ariixi tooted tõesti toimivad. Väidetavasti saavutas see naine tulemuse nelja nädalaga. Samal ajal naeruvääristab üks kommenteerija, et kui kõhtu sees hoida või punnitada, saavutab sellise muljeFacebook

Пищевые добавки Ariix в Эстонии — вне закона, а распространяющая их фирма действует на основе принципов сетевой торговли, пишет Eesti Pävaleht.

Ariix — это продукция, предназначенная преимущественно для снижения веса, которая по сути требует от потребляющего ее человека голодания. Кроме того, что эти добавки можно заказать в американском интернет-магазине, двое местных активистов — Лийза Йыгисалу и Вейко Круустюк — решили открыть на свою фирму LV Empire интернет-магазин в Эстонии, а также создали секретную группу в Facebook соответствующего содержания, участникам которой они, помимо прочего, предлагают виртуальное обучение стоимостью 40-70 евро.

В нескольких роликах Йыгисалу обещает, что именно Ariix поможет людям покончить с сезонными вирусными заболеваниями и что с его помощью уже десятки людей избавились от хронических заболеваний и им больше не приходится тратить деньги на дорогие лекарства.

Так, например, желающим похудеть предлагаются капли, уменьшающие аппетит, и белковые коктейли, заменяющие еду. Две бутылочки капель по 60 мл стоят около 160 евро, и их должно хватить на 28-дневный курс. Физически неактивной женщине распространители советуют во время приема капель потреблять всего 1250 килокалорий в сутки и отказаться от углеводов (кроме полученных из овощей и фруктов). Для сравнения: Институт развития здоровья советует малоактивной 30-летней женщине в нормальном весе потреблять в разностороннем и сбалансированном виде 1800 килокалорий.

Кроме чудо-капель, Ariix торгует косметикой; энергетическими смесями, которые добавляются в смути или другую пищу; детокс-продукцией; витаминами; водными фильтрами и очистителями воздуха. Новым членам бизнес-сети обещают хорошее обслуживание и чудесные перспективы.

Издание сообщило о деятельности фирмы Ветеринарно-пищевому департаменту, который подтвердил незаконность данного вида деятельности (по закону, фирма должна сообщить департаменту о ведении связанной с продуктами деятельности). После звонка из ведомства магазин на домашней странице LV Empire был закрыт.

Один из владельцев LV Empire Вейко Круустюк сказал, что не понимает, почему его деятельность и деятельность его спутницы жизни должна интересовать журналистов. Также он сказал, что они никому ничего из серии Ariix напрямую не продавали. ”Все сами заказывают себе эту продукцию. Мы ее не продаем. В чем проблема?” — прокомментировал он.

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