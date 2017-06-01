Обещающий чудесное похудение продавец биодобавок склоняет людей к голоданию

Пищевые добавки Ariix в Эстонии — вне закона, а распространяющая их фирма действует на основе принципов сетевой торговли, пишет Eesti Pävaleht.

Ariix — это продукция, предназначенная преимущественно для снижения веса, которая по сути требует от потребляющего ее человека голодания. Кроме того, что эти добавки можно заказать в американском интернет-магазине, двое местных активистов — Лийза Йыгисалу и Вейко Круустюк — решили открыть на свою фирму LV Empire интернет-магазин в Эстонии, а также создали секретную группу в Facebook соответствующего содержания, участникам которой они, помимо прочего, предлагают виртуальное обучение стоимостью 40-70 евро.

В нескольких роликах Йыгисалу обещает, что именно Ariix поможет людям покончить с сезонными вирусными заболеваниями и что с его помощью уже десятки людей избавились от хронических заболеваний и им больше не приходится тратить деньги на дорогие лекарства.

Так, например, желающим похудеть предлагаются капли, уменьшающие аппетит, и белковые коктейли, заменяющие еду. Две бутылочки капель по 60 мл стоят около 160 евро, и их должно хватить на 28-дневный курс. Физически неактивной женщине распространители советуют во время приема капель потреблять всего 1250 килокалорий в сутки и отказаться от углеводов (кроме полученных из овощей и фруктов). Для сравнения: Институт развития здоровья советует малоактивной 30-летней женщине в нормальном весе потреблять в разностороннем и сбалансированном виде 1800 килокалорий.

Кроме чудо-капель, Ariix торгует косметикой; энергетическими смесями, которые добавляются в смути или другую пищу; детокс-продукцией; витаминами; водными фильтрами и очистителями воздуха. Новым членам бизнес-сети обещают хорошее обслуживание и чудесные перспективы.

Издание сообщило о деятельности фирмы Ветеринарно-пищевому департаменту, который подтвердил незаконность данного вида деятельности (по закону, фирма должна сообщить департаменту о ведении связанной с продуктами деятельности). После звонка из ведомства магазин на домашней странице LV Empire был закрыт.

Один из владельцев LV Empire Вейко Круустюк сказал, что не понимает, почему его деятельность и деятельность его спутницы жизни должна интересовать журналистов. Также он сказал, что они никому ничего из серии Ariix напрямую не продавали. ”Все сами заказывают себе эту продукцию. Мы ее не продаем. В чем проблема?” — прокомментировал он.