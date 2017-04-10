Ober-Haus: средняя цена на столичные квартиры снизилась

По оценке бюро по недвижимости Ober-Haus средняя цена на квартиры в Таллинне снижается уже на протяжении последних двух месяцев.

В сравневнии с февралем текущего года, индекс средней стоимости квартиры опустился на 0,1%, пишут "Деловые Ведоммости".

Средняя цена за квадратный метр квартиры в столице снизилась на 2,2%, что в денежном эквиваленте составило 1 677 евро за м2. За последние 4 месяца это самый низкий показатель, однако, по сравнению с аналогичным периодом того же года, этот показатель на 7,7% выше.

Несмотря на то, что статистика по недвижимости в целом показывает спад, растет количество запросов на покупку недвижимости.