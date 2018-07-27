Объемы продаж компании Eesti Gaas растут

”Тем не менее, мы увеличили объемы продаж всех других продуктов. Потребление сжатого природного газа на заправках по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на треть. Данный рост связан с началом продажи эстонского зеленого газа в мае, а также с расширением нашей сети заправок”, — пояснил Антс Ноот. В общей сложности Eesti Gaas имеет восемь заправок в четырех городах, и мы продолжим расширять их сеть, построив новые заправки в Вильянди, Йыхви и Раквере.

За шесть месяцев компания Eesti Gaas продала 4,1 миллиона м³ сжатого природного газа, в то время как данный показатель за этот же период прошлого года составил 2,8 миллиона м³. В июне объемы продаж сжатого природного газа составили 0,67 миллиона м³, из которых примерно 72%, т.е. 0,49 миллиона м³ пришлось на зеленый газ, произведенный в Эстонии.

За полгода объемы продаж LNG составили 8679 тонн, что в единицах измерения передаваемого по трубам газа составляет примерно 12,5 миллиона м³. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объемы продаж LNG составили 5575 тонн, то есть в этом году они увеличились более чем на 55%. ”Кроме нашего крупного клиента Tallink, мы увеличили объемы продаж также и клиентам из Польши и Литвы”, — пояснил исполнительный директор Eesti Gaas.

За первые шесть месяцев текущего года компания Eesti Gaas продала 40,2 ГВтч электроэнергии, тогда как объемы продаж в течение аналогичного периода прошлого года составили 24,1 ГВтч. За год количество клиентов Eesti Gaas выросло более чем в 1,5 раза.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 220 работников.