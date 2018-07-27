Объемы продаж компании Eesti Gaas растут

За полгода компания Eesti Gaas увеличила объемы продаж сжатого природного газа (CNG), сжиженного природного газа (LNG) и электричества.
В течение первого полугодия компания Eesti Gaas увеличила объемы продаж сжатого природного газа на треть, сжиженного природного газа наполовину, и электричества почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество газа, продаваемого для производства тепла, несколько снизилось вследствие теплой погоды.
В первом полугодии компания Eesti Gaas продала 247,1 миллиона м³ газа, что на 7,1 миллиона м³ меньше аналогичного прошлогоднего показателя, составившего 254,2 миллиона м³. ”Значительное влияние на объемы продаж оказала теплая погода, и в течение первого полугодия объемы продаж несколько снизились”, — сказал исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот, добавив, что объемы потребления природного газа всегда сильно зависят от средней температуры.