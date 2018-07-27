27.07.2018, 10:40

Объемы продаж компании Eesti Gaas растут

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rus.delfi.ee
EST
Surugaasitankla ehitus Viljandis
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

За полгода компания Eesti Gaas увеличила объемы продаж сжатого природного газа (CNG), сжиженного природного газа (LNG) и электричества.

В течение первого полугодия компания Eesti Gaas увеличила объемы продаж сжатого природного газа на треть, сжиженного природного газа наполовину, и электричества почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество газа, продаваемого для производства тепла, несколько снизилось вследствие теплой погоды.

В первом полугодии компания Eesti Gaas продала 247,1 миллиона м³ газа, что на 7,1 миллиона м³ меньше аналогичного прошлогоднего показателя, составившего 254,2 миллиона м³. ”Значительное влияние на объемы продаж оказала теплая погода, и в течение первого полугодия объемы продаж несколько снизились”, — сказал исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот, добавив, что объемы потребления природного газа всегда сильно зависят от средней температуры.

”Тем не менее, мы увеличили объемы продаж всех других продуктов. Потребление сжатого природного газа на заправках по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на треть. Данный рост связан с началом продажи эстонского зеленого газа в мае, а также с расширением нашей сети заправок”, — пояснил Антс Ноот. В общей сложности Eesti Gaas имеет восемь заправок в четырех городах, и мы продолжим расширять их сеть, построив новые заправки в Вильянди, Йыхви и Раквере.

За шесть месяцев компания Eesti Gaas продала 4,1 миллиона м³ сжатого природного газа, в то время как данный показатель за этот же период прошлого года составил 2,8 миллиона м³. В июне объемы продаж сжатого природного газа составили 0,67 миллиона м³, из которых примерно 72%, т.е. 0,49 миллиона м³ пришлось на зеленый газ, произведенный в Эстонии.

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За полгода объемы продаж LNG составили 8679 тонн, что в единицах измерения передаваемого по трубам газа составляет примерно 12,5 миллиона м³. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объемы продаж LNG составили 5575 тонн, то есть в этом году они увеличились более чем на 55%. ”Кроме нашего крупного клиента Tallink, мы увеличили объемы продаж также и клиентам из Польши и Литвы”, — пояснил исполнительный директор Eesti Gaas.

За первые шесть месяцев текущего года компания Eesti Gaas продала 40,2 ГВтч электроэнергии, тогда как объемы продаж в течение аналогичного периода прошлого года составили 24,1 ГВтч. За год количество клиентов Eesti Gaas выросло более чем в 1,5 раза.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG). Кроме того, предприятие продает электроэнергию частным потребителям и бизнес-клиентам и занимается развитием различных решений в области производства энергии. У компании Eesti Gaas 48 000 клиентов и 220 работников.

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