Объем производства тепла Enefit Green в феврале увеличился на 18%

Предприятие Eesti Energia по производству возобновляемой энергии Enefit Green в феврале произвело 109 гигаватт-часов тепла, что на 18% больше, чем в феврале 2017 года.

Член правления Enefit Green Иннар Каазик сказал, что увеличение объема производства тепла в годовом сравнении обусловлено более холодной погодой. ”Производство тепла увеличилось на всех станциях совместного производства Enefit Green — на электростанциях в Пайде, Валка и Иру”, — добавил Каазик.

”Главным образом мы производим тепло и электроэнергию на станциях совместного производства из биомассы и смешанных бытовых отходов, но февральские морозы потребовали для покрытия пиковой нагрузки и запуска котельных. Котельные Enefit Green используют в качестве топлива биомассу, газ и мазут”, — сказал Каазик.

Также на прошлой неделе предприятие Enefit Green для покрытия увеличившейся потребности в тепле сети центрального отопления Таллинна и Маарду запустило работающую на газе станцию совместного производства на электростанции Иру. ”Использующая газ станция совместного производства Иру по-прежнему в работе, на данный момент она произвела более 14 гигаватт-часов электроэнергии и 32 гигаватт-часов тепла”, — сказал Каазик.

”Работающая на газе станция совместного производства хорошо подходит для разнообразного производственного портфеля Enefit Green и помогает гарантировать надежность снабжения в любую погоду. Использующая газ станция совместного производства Иру является хорошим резервным оборудованием не только на случай зимних холодов, мы можем запустить ее в течение 24 часов, например, и в ситуации дефицита электричества, которая может возникнуть при значительных перебоях в работе зарубежных соединений. Таким образом мы можем внести свой вклад в обеспечение энергетической независимости”, — сказал Каазик.

Enefit Green — это входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит энергию из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Для покрытия пиковых нагрузок при необходимости также используется газ и мазут. Наиболее крупными производственными подразделениями Enefit Green являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого, фирме Enefit Green принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа.