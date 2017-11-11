Объем производства парков ветрогенераторов Enefit Taastuvenergia вырос

Четыре парка ветрогенераторов дочернего предприятия Eesti Energia по возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia произвели за десять месяцев 168 гигаватт-часов электроэнергии, то есть на 20% больше, чем за то же время в прошлом году, сообщает концерн.

Руководитель Enefit Taastuvenergia Ааво Кярмас рассказал, что произведенного за десять месяцев объема электроэнергии в 168 гигаватт-часов достаточно для обеспечения электричеством более чем 67 000 домохозяйств со средним потреблением в течение года. ”За увеличением объема производства стоит улучшившаяся в этом году ситуация с ветром, также заметно возросла надежность работы ветрогенераторов”, — добавил Кярмас.

Предприятию Enefit Taastuvenergia принадлежит четыре парка ветрогенераторов: в Аулепа, Нарве, Палдиски и парк ветрогенераторов в Виртсу. По сравнению с десятью месяцами прошлого года, производство электроэнергии увеличилось на всех ветропарках, но больше всего в самом крупном в Эстонии — в парке ветрогенераторов ”Аулепа”.

Enefit Taastuvenergia — это принадлежащее Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которое производит энергию из ветра, воды, биомассы и смешанных бытовых отходов. Производственными подразделениями предприятия являются электростанции в Иру, Пайде и Валка, а также парки ветрогенераторов в Аулепа, Нарве, Палдиски и Виртсу. Кроме этого компании Enefit Taastuvenergia принадлежит гидроэлектростанция в Кейла-Йоа.