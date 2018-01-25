25.01.2018, 09:15

Объем производства молока в Эстонии за последний год незначительно вырос

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rus.delfi.ee
EST
Valio Laevas
Valio LaevasFoto: Anni Õnneleid

В 2017 году в Эстонии было произведено 791 800 тонн молока, что на 1% больше, чем годом ранее, передает rus.err.ee.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 25 января, предварительные данные Департамента статистики.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Эстонии насчитывалось 251 300 голов крупного рогатого скота, в том числе 86 400 молочных коров.

Поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1%, количество молочных коров увеличилось на 0,3%.

В 2017 году средняя выработка молока на одну корову составила 9159 кг или на 281 кг больше, чем в предыдущем году. Средняя выработка молока на корову увеличивается постоянно, подчеркивают в ведомстве.

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