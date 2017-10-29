29.10.2017, 12:20

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в сентябре был рекордно высоким за 22 года

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rus.delfi.ee
EST
Balti jaam katuselt
Elron tõstab piletihindu.Foto: MARI LUUD

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9,5% (57 000 человек) до 657 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с августом в сентябре объем пассажирских перевозок вырос на 6,8% или на 42 000 человек.

Сентябрьский показатель пассажиропотока стал рекордным для этого месяца за последние 22 года. Выше он был лишь в сентябре 1995 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 775 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.

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