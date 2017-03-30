Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в феврале вырос почти на 3%

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 2,8% (15 000 человек) до 543 000 пассажиров.

По данным Департамента статистики, по сравнению с январем в феврале объем пассажирских перевозок снизился на 5,8% или на 34 000 человек.

При этом февральский показатель пассажиропотока стал рекордным за последние 17 лет, пишет rus.err.ee. Выше он был лишь в феврале 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 570 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.