Объем грузоперевозок в Балтийском и Северном морях значительно вырос

DFDS - корабельная компания Северной Европы, занимающаяся грузоперевозками на маршрутах из Палдиски в Капельшер и Ханко - увеличила свой доход от продаж во втором квартале этого года до 496 млн евро, а операционную прибыль до вычетов затрат – до 99 млн евро, значится в пресс-релизе.

За первое полугодие на паромных линиях вырос объем как перевозимых грузов, так и пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на один процентный пункт, что в итоге означает 18 656 000 метров длины перевезенных грузов и более 2 млн пассажиров.

Наиболее сильные экономические показатели второго квартала пришли за счет продолжающегося роста услуг морского транспорта и логистики как в Балтийском, так и в Северном море. Доход от продаж DFDS по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2%, а прибыль до вычетов затрат — на 20%.

По словам руководителя эстонского подразделения DFDS Пеэтера Оясаара, наибольшее позитивное влияние на результаты перевозок оказал открытый в октябре прошлого года маршрут Ханко-Палдиски. ”Анализируя результаты первого полугодия, мы ясно видим, что новая линия стала эффективным дополнением к широкой маршрутной сети DFDS, которая предлагает клиентам регулярное ро-ро сообщение (т.е. удобные для перевозки автомобилей паромы) с Финляндией, а также Центральной и Восточной Европой на фоне растущего товарооборота”.

”Также мы видим увеличивающийся товарооборот в коридоре Эстония — Швеция, где маршрут Палдиски-Капельшер стал для многих наших клиентов незаменимым постоянным скандинавским сообщением именно благодаря гибкому и удобному графику движения паромов”, — добавил Оясаар.

Так же как и в прошлом году, предприятие DFDS улучшило свои результаты за первое полугодие в сравнении с аналогичным периодом и отметило в концерне новый рекорд. Тем не менее прогнозируемая прибыль DFDS в 2017 год пока остается на том же уровне — т.е. 350-377 млн евро в части операционной прибыли.