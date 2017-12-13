Объем бесконтактных платежей в Swedbank за последний месяц удвоился

Почти два месяца назад лимит бесконтактного платежа был повышен с 10 до 25 евро. Более высокий лимит мотивирует людей чаще расплачиваться по-новому — в ноябре число бесконтактных платежей увеличилось примерно на 70%, а объем — почти на 110%.

По словам директора подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла, число бесконтактных платежей быстро растет, и они становятся обычным способом оплаты.

”В ноябре наши клиенты произвели уже более 740 000 бесконтактных платежей на общую сумму 4,5 миллиона евро”, — сказала Метсла и добавила, что у бесконтактных платежей, безусловно, есть потенциал для дальнейшего роста, поскольку 75% всех платежей в Эстонии — ниже 25 евро. То есть три из каждых четырех платежей могут осуществляться бесконтактно.

Один лишь Swedbank выдал почти 300 000 бесконтактных карточек. Возможность бесконтактной оплаты предлагают как крупные торговые сети, так и мелкие торговые точки, и предприятия обслуживания.

"По отзывам торговцев, мы можем сказать, что повышенный лимит мотивирует их знакомить посетителей с возможностью бесконтактной оплаты”, — говорит Метсла.

Бесконтактные платежи надежны — для совершения такого платежа карточку необходимо поднести очень близко к терминалу. Это значит, что оплатить что-либо незаметно, так сказать мимоходом, невозможно. Время от времени система может запрашивать PIN-код даже при оплате небольших покупок, поэтому много покупок подряд сделать не удастся, что также повышает уровень безопасности.