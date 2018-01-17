Объединившая бренды Elisa станет развлекательной компанией

Объединившая бренды и планирующая впредь сосредоточиться на индустрии развлечений Elisa выводит на рынок новую телевизионную услугу Elisa Elamus, которая будет предлагать телезрителям возможности смарт-ТВ по принципу ”все в одном” и до крайности упростит поиск подходящего телевизионного контента. Также Elisa объединяет сайты, представительства, обслуживание клиентов и услуги, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления объединившей бренды компании Elisa Сами Сеппянена, в начавшемся году и в обозримом будущем годы предприятие планирует сосредоточиться на развлекательной индустрии.

”Если до сих пор Elisa была телекоммуникационной компанией, то с сегодняшнего дня мы в значительной степени расширили свою сферу деятельности и впредь планируем также предлагать разноплановые развлекательные услуги. Мы объединили два бренда в один, что позволит нам стать вдвое влиятельнее. Компания продолжит предлагать услуги под единым брендом Elisa. Мы уверены, что как единый бренд будем не только более сильной, но и более понятной клиентам компанией”, — рассказал Сами Сеппянен.

”Обращаясь в Elisa, клиент впредь сможет получить услуги телевизионного и мобильного провайдера, но, что еще важнее, с сегодняшнего дня именно клиентам Elisa будет доступна самая инновационная телевизионная услуга из существующих на рынке. У зрителей впервые появится возможность простого выбора телевизионного контента по собственному вкусу. В ”Моем мире” Elisa Elamus пользователь получит возможность выбирать контент по названию передачи, сериала, имени актера или режиссера. Благодаря такой системе находить и просматривать интересующие передачи, фильмы и прочий телевизионный контент станет проще”, — рассказал руководителя подразделения частных клиентов Андрус Хийепуу о плюсах инновационной телевизионной услуги.

Хийепуу подчеркнул, что теперь Elisa будет предлагать телезрителям возможности смарт-ТВ по принципу ”все в одном”.

По словам Сильвера Соомре, руководителя Elisa по телевизионным услугам, в Эстонии ”Мой мир” Elisa Elamus является уникальным сервисом, позволяющим объединить пользователю любимые фильмы, передачи и сериалы.

”Пользователь сможет выбирать контент по любимым актерам или режиссерам. Новые фильмы и передачи будут добавляться в ”Мой мир” по мере того, как их показывают телевизионные каналы или они появляются в видеопрокате”, — описал Соомре инновационное решение.

Elisa Elamus — телевизионное предложение формата ”все в одном”, которое содержит все функции смарт-ТВ (отложенный просмотр, запись, видеопрокат, телевидение в компьютере и мобильном устройстве). Это простая и удобная для пользователя услуга, которая превращает просмотр телевизора в несравненное впечатление, поскольку значительно упрощает поиск контента.