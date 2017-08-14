Объединенное предприятие Tere и Farmi Piimatööstus возглавит Катре Кываск

С 15 сентября председателем правления объединенных в июле по разрешению Департамента конкуренции Tere AS и AS Farmi Piimatööstus станет Катре Кываск — председатель совета Tere и один из наиболее ценных топ-менеджеров, сообщает AS Maag Grupp.

Она будет управлять обоими предприятиями при сотрудничестве с руководителем Farmi Piimatööstus Валдисом Ноппелем. Валдис Ноппель и Катре Кываск будут входить в правление как Tere, так и Farmi.

”Tere долгое время являлся одним из ведущих и наиболее известных брендов в Эстонии, который, к сожалению, оказался в тяжелом экономическом положении”, — рассказала будущий председатель правления Tere и Farmi Piimatööstus Катре Кываск. ”В сложных обстоятельствах Маргит придерживалась верного курса. Tere ждет от суда подтверждения программы санации, чтобы вместе с Maag Grupp начать выполнять финансовые обязательства Tere — мы уверены, что сможем оплатить долги значительно раньше срока. Одновременно мы продолжим сотрудничество по развитию обоих предприятий с партнерами”.

”После объединения Farmi и Tere появился крупнейший, основанный на эстонском капитале молочный концерн, у которого есть очень хорошие перспективы роста, особенно на экспортных рынках”, — сказала Катре Кываск. ”Мы планируем в обоих предприятиях сосредоточиться на развитии продукции и продвижении. Вместе мы сможем инвестировать в новые технологии, увеличим производство сухого молока, выведем на рынок новые продукты. Объединенное предприятие, увеличивающее конкурентоспособность, заметно расширяет возможности для экспорта. Цель для обоих предприятия — это инновативное управление брендом, а также умелое и консервативное управление финансами и стратегия увеличения доли на рынке. Объединив с Валдисом силы, мы сможем предложить предприятиям лучшие навыки управления”.

Катре Кываск 15 лет работает в продуктовом секторе, из них 10 лет является членом и председателем правления международного пищевого концерна Premia Foods. Свыше 2 лет она работала председателем правления Pharma Holding OÜ или Südameapteek.

15 марта 2017 года Maag Grupp подало ходатайство в Департамент конкуренции о присоединении Tere к Farmi Piimatööstus. Департамент выдал разрешение на присоединение 4 июля. Разрешение позволяет Maag Gruppприобретать акции Tere. На первом этапе присоединения Tere продолжит действовать как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus.