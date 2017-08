Объединенное предприятие Tere и Farmi Piimatööstus возглавит Катре Кываск

Foto: Julia-Maria Linna

С 15 сентября председателем правления объединенных в июле по разрешению Департамента конкуренции Tere AS и AS Farmi Piimatööstus станет Катре Кываск — председатель совета Tere и один из наиболее ценных топ-менеджеров, сообщает AS Maag Grupp.