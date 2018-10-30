30.10.2018, 16:18

Объединение аптек Эстонии: министерство рекомендует продать аптеки, которые продать невозможно

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rus.delfi.ee
EST
PERH-i Apotheka apteek
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Объединение аптек Эстонии опровергает заявления вице-канцлера Министерства социальных дел о том, что можно продать новым владельцам попавшие в ловушку регуляции и сейчас подпадающие под закрытие аптеки-филиалы.

Объединение аптек Эстонии вчера закрыло 55 аптек по всей Эстонии, чтобы показать посетителям аптек к чему приведет недоработка законодателей, не позволяющая продолжить работу этих заведений. ”К сожалению, вице-канцлер Министерства социальных дел дала публичный, но ошибочный комментарий, утверждая, что аптеки-филиалы, подпадающие под закрытие, нужно просто продать новым владельцам”, — сказал руководитель Объединения аптек Эстонии Тимо Данилов. ”Вице-канцлер Йессе знает очень хорошо, что аптеки-филиалы действуют в рамках разрешения на деятельность базовой аптеки и они не являются самостоятельными юридическими лицами. Говоря короче — сегодняшние владельцы аптек-филиалов не могут их продать, поскольку они не являются отдельными предприятиями и у них отсутствует отдельное разрешение на деятельность”.

К тому же во вчерашнем комментарии Йессе ее ранняя риторика полностью изменилась — до сих пор она многократно повторяла, что с исчезновением аптек-филиалов не пострадает доступность медикаментов, приводя обоснованием то, что нынешние аптеки-филиалы по всей Эстонии находятся в радиусе двух километров от базовой (общей) аптеки. ”Было бы честно, если Йессе обосновала бы свои прежние позиции, а не вводила в заблуждение общественность, говоря о возможной продаже аптек-филиалов провизорам, реальный срок для чего — это 1 апреля 2020 года, а не июнь 2019”, — добавил руководитель Объединения.

По словам исполнительного руководителя Benu apteek Кайди Кельт, только аптеки-филиалы сети Benu, находящиеся под угрозой закрытия, каждый месяц посещают более 30 000 человек. ”Остается неясной та польза, которую получат посетители аптек, выполняя требование государства по поиску какой-то другой аптеки. У нас есть аптеки, которые желают предлагать услуги и есть пациенты, которые их ценят. Это причина, по которой удовлетворенность аптечными услугами в Эстонии более 95%”, — отметила Кельт, по словам которой нет никакой причины для разрушения этой удовлетворенности.

По словам руководителя Euroapteek Инны Метс, Объединение аптек Эстонии сделало очень разумное предложение разрешить работу аптек-филиалов до реформы прав собственности 2020 года. ”В этом случае мы не создаем искусственный вакуум, в котором пациенты остаются в какой-то момент без аптечных услуг. У нас сегодня есть действующая аптечная сеть и с позиции пациента было бы мудро ее сохранить до 2020 года”, — сказала Метс.

Как отмечает исполнительный руководитель Apotheka apteek Кадри Улла, и вчерашние опросы в теленовостях показали, что посетители аптек ценят привычную и находящуюся поблизости т.с. ”домашнюю” аптеку. ”Упорное внедрение недоработки законодательства задевает интересы как пациентов, так и владельцев аптек. Но почему-то в высказываниях тех, кто принимает решения, проглядывается такая позиция, что сделать нечто против предпринимателей — это достойное дело. Увы, но в результате пострадают и обычные посетители аптек”, — высказалась Улла.

По словам руководителя аптечного объединения Тимо Данилова, в этой патовой ситуации давление оказывает именно государство, которое за счет недоработки в законе закрывает аптеки-филиалы и этим по сути переносит реформу прав собственности с 2020 в уже 2019 год.

ТОП

Наиболее критичная ситуация с закрытием аптек-филиалов складывается в Ида-Вирумаа, где всего под закрытие подпадают 17 аптек. Т.е. почти половина аптек Кохтла-Ярве и Нарвы, но также это коснется и других городов — например, Рапла, Пыльва и Маарду.

Объединение аптек Эстонии — некоммерческое объединение лиц с высшим образованием в сфере аптечного дела и фармации, которое защищает профессиональную сферу, социальные и экономические права аптек и аптечных работников. Объединение аптек Эстонии было создано 5 февраля 2002 года. Сегодня в объединение входят 296 аптек.

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