02.06.2018, 13:30

Обед с Уорреном Баффетом купили на аукционе за 3,3 млн долларов

 (4)
Интерфакс
EST 2
BERKSHIRE-BUFFETT/
BERKSHIRE-BUFFETT/Foto: RICK WILKING, REUTERS

Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за $3 300 100, сообщает в субботу информагентство Assоciated Press, отмечая, что победитель пожелал остаться анонимным.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года не стал рекордным и оказался на третьем месте после лотов 2016 и 2012 года, когда обед с миллиардером купили за $3,457 млн.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО DELFI: Да здравствует любимый город! По случаю Дня Нарвы проходит праздничное шествие

02.06.2018
Сегодня Нарва празднует День города, кульминацией которого будет вечерний гала-концерт на Петровской площади с участием российских музыкантов — Игоря Корнелюка, групп ”СерьГа” и ”Ногу свело”.
Подробнее

Долой республику, даешь отечество! Сегодня партия IRL превратилась в Isamaa

02.06.2018
На сегодняшнем съезде партии Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) было принято решение о смене названия партии. Из него убрали большую часть слов, в том числе и отсылку к бывшей партии Res Publica. Теперь партия называется Isamaa — "Отечество".
Подробнее


Генеральный съезд социал-демократов: Осиновский сравнил алкогольную политику с пивом Guinness

02.06.2018
Сегодня на Генеральном съезде социал-демократов лидер партии Евгений Осиновский сказал в своей речи, что сегодня в быстро меняющемся мире соцдемы должны сформулировать историю про Эстонию завтрашнего дня, а также защищать и развивать главные ценности нашего общества: бесплатное образование и солидарное медицинское страхование, сообщает пресс-служба СДП.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГРАФИК: Полмиллиона за год: сколько в прошлом году заработали ведущие чиновники страны?

02.06.2018
Из деклараций экономических интересов выясняется, что из эстонских топ-чиновников в прошлом году больше всего заработал глава Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, которому принадлежит успешная инвестиционная фирма OÜ Patrimoonium.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

02.06.2018
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Подробнее


ФОТО: Молодежное крыло EKRE "Синее пробуждение" устроило в Таллинне акцию протеста

02.06.2018
Молодежное движение EKRE "Синее пробуждение" организовало перед посольством Великобритании в Таллинне акцию протеста, чтобы "привлечь внимание к ограничению свободы слова националистов в Великобритании".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ