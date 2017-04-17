Обанкротивший "Умный дом" руководитель: я не смог реализовать бизнес-модель

Руководитель центра компетенции "Умного дома" Расмус Линдма сказал Ärileht, что не смог выполнить требования EAS. А под "требованиями EAS" он на самом деле подразумевает бизнес-план проекта, который основатели "Умного дома" разработали именно для того, чтобы получить пособия от EAS. Но деятельность центра компетенции застопорилась, и теперь EAS требует вернуть 2,6 млн евро из выданных в качестве пособия 3,3 млн.
Почему вы подали заявление о банкротстве целевого учреждения?
Я не смог выполнить все требования EAS, которые хотели. Я не смог запустить эту бизнес-модель таким образом, чтобы мы смогли получать доход в больших суммах. У нас образовались долги. Хотя у нас в основном капитале много средств, я не мог бы начать покрывать расходы продажей имущества, потому что сразу возникло бы и требование EAS.
Вы сейчас подразумеваете выполнение тех же требований EAS, которые были основанием для получения пособия?
Именно. Разработать услуги и получать с них доход. Услуги были связаны с "Умным домом", целью было дойти до выдачи сертификатов.
Вы говорите, что эта бизнес-модель и была нереалистичной?
Я во всяком случае не смог реализовать ее.
Правильно ли я понимаю, что EAS дал 3 млн евро, чтобы построить дом, поверил представленным целевым учреждением планам и теперь целевое учреждение банкротят?
Банкротят?! Я прилагаю очень много усилий, так что такая формулировка абсолютно неверная.
Как целевое учреждение собирается вернуть деньги EAS?
Из банкротного имущества. У нас основной капитал более 3 млн, это само здание.
Дом выставят на продажу?
Это вопрос к банкротному администратору.
Вам не кажется странным ход вещей: от EAS получают деньги и банкротятся?
Мне кажется таким же странным поведение EAS, который в декабре еще выдал последние деньги и сразу начал аудит. Я так много думал об этом. Здесь виновата не только одна сторона. Я не вижу, как центр может продолжать без внешнего финансирования.