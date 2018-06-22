22.06.2018, 15:35

О жилищном пособии ходатайствует 460 малообеспеченных многодетных семей


rus.delfi.ee
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Lasnamägi
Foto: Madis Veltman

С 7 мая по 11 июня нынешнего года у малообеспеченных многодетных семей была возможность ходатайствовать в KredEx о пособии на улучшение своих жилищных условий. Ходатайства на получение пособий на общую сумму в 4 млн евро подали 460 семей.

Средняя сумма запрашиваемая сумма составила 7000 евро; в семьях, которые хотели бы получить пособие, подрастает в общей сложности 1620 детей, сообщает KredEx.

Государственное пособие на улучшение жилищных условий и модернизацию жилья предназначено для многодетных семей, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и доход которых на одного члена семьи составляет до 355 евро в месяц. Максимальная сумма пособия ‒ 8000 евро, при повторном ходатайствовании ‒ 5000 евро.

Больше всего ходатайств поступило из Харьюмаа (84), Ида-Вирумаа (60), Тартумаа (44) и Пярнумаа (42). Меньше же всего ходатайств подано с Хийумаа (2), из Ляэнемаа (8) и с Сааремаа (15). 347 семей ходатайствовали о пособии впервые, 113 ходатайств были повторными.

Самая многодетная из подавших ходатайство семей проживает в Ида-Вирумаа, и в ней воспитывается 12 детей. Кроме того, в трех семьях насчитывается по 7 детей, в шестнадцати ‒ по 6. О пособии ходатайствовало 289 семей с 3 детьми, 131 семья с 4 детьми и 20 семей с 5 детьми. В общей сложности многодетным семьям на улучшение жилищных условий выделено 3,2 млн евро.

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По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие позволит, как и в предыдущие годы, улучшить жилищные условия почти 350 семьям. ”Наряду с обеспечением современными условиями жизни, к которым, помимо прочего, относятся самые элементарные удобства, как-то: водопровод, функционирующая отопительная система и безопасная система электроснабжения или водонепроницаемая крыша, осуществляемые за счет пособия работы продлят срок эксплуатации жилья и сделают его более энергоэффективным. Нет сомнений, что производимые за счет пособия работы повысят качество жизни этих семей и позволят примерно 11 000 детей расти в лучших бытовых условиях”.

Не подлежащее возврату пособие можно использовать для разных целей. Например, для покрытия расходов на возведение жилья, его реновацию, перестройку или расширение, а также на сооружение, изменение или замену инженерных систем или сетей жилья. Кроме того, его можно использовать для приобретения жилья в случае, если у семьи нет собственного жилья или же дом или квартира, принадлежащая домохозяйству, не соответствуют современным жилищным условиям. В прошлом году пособие использовалось больше всего на реновацию и приобретение жилья.

В течение десяти лет жилищное пособие получили 2470 семей, а 534 семьи получали его неоднократно. В общей сложности на улучшение жилищных условий малообеспеченных многодетных семей KredEx выделил более 26,8 млн евро.

В настоящее время идет рассмотрение ходатайств, в ходе которого проверяется соответствие ходатайств и ходатайствующих условиям. Прежде чем принять решение, KredEx проводит осмотр на месте, посещая ходатайствующих. Как ожидается, решения будут приняты в конце текущего года.

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