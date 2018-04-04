Нужно ли менять свидетельство о регистрации транспортного средства, если из-за административной реформы изменился ваш адрес?

По заверению Департамент шоссейных дорог, автовладельцы, чей адрес изменился после административной реформы, не обязаны обновлять свидетельство о регистрации своего транспортного средства.

Если же вы все-таки хотите новое свидетельство о регистрации для своего автомобиля, то его можно заказать как в бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог, так и среде э-обслуживания, где можно заказать документ о регистрации почтой на дом.

Как заверяет департамент, если ваш адрес изменился св связи с административной реформой, то обновление свидетельство регистрации для вас будет бесплатным, то есть государственную пошлину платить не придется.