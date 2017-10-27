”Нужно что-то предпринимать”. Многие работники не видели повышения зарплаты с кроновых времен

На прошлой неделе на Раквереском комбинате разгорелся конфликт, так как часть работников не видела повышения зарплаты еще с кроновых времен. Выясняется, что проблема более масштабна: по оценке председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, на 25% эстонских предприятий можно обнаружить работников, получающих ”устаревшую” зарплату, пишет Eesti Päevaleht.

”Сегодня я был на национальном телерадиовещании, где все еще есть работники, которым зарплаты не поднимались с прихода евро. Минимальная зарплата постоянно повышается, и это съедает все деньги, так что именно на средние зарплаты ничего не остается”, — сказал он.

Проведенное Банком Эстонии исследование рынка труда подтверждает, что зарплаты низкоквалифицированных работников растут быстрее, чем топ-специалистов.

”После трудового скандала на Раквереском мясокомбинате интерес к вступлению в профсоюз резко возрос, и у нас много работы. Зарплаты не будут подниматься сами по себе, необходимо что-то предпринимать. Люди не знают, как получить прибавку к зарплате, и при отсутствии общей силы личные переговоры не всегда могут привести к желательному результату. Я надеюсь, что сомнительных с правовой точки зрения забастовок на предприятиях не будет, но работодатели должны понимать, что если они не будут принимать профсоюзы всерьез, то могут произойти непредвиденные вещи”, — сказал Петерсон.